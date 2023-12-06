Потепление еще будет: когда снова повысится температура
Источник:NV
На этой неделе столбики термометров кое-где могут достигнуть 15 градусов мороза. Впрочем, потепление еще будет.
Когда ждать повышения температуры, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Когда в декабре потеплеет
Уже во второй половине недели мороз будет медленно отступать. Так, температура воздуха ночью и днем будет в пределах -1...-7 градусов. Впрочем, 8 декабря на Западе еще до 13 градусов мороза.
В конце недели влияние южного циклона и северного антициклона ощутимо ослабеет. Над Украиной будут преобладать западные атмосферные потоки.
Температура станет еще выше. Также ожидаются осадки.
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Какая будет погода в ближайшие трое суток
- В Укргидрометцентре сообщили, что 6 и 7 декабря преимущественно без осадков. В западных и северных областях на дорогах кое-где гололедица.
- Температура ночью 3 – 8 мороза, в западных и северных областях местами 10 – 15 мороза, днем 0 – 5 мороза.
- Теплее всего на Одесщине и в Крыму. Там ночью и днем от 0 до 7 градусов тепла.
- Далее, 8 декабря, в южных и центральных областях умеренные снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица. В северных, днем и восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.
- Кроме того, в пятницу в восточных областях отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Температура воздуха не изменится.
Обратите внимание Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиянКстати говоря, ранее в комментарии 24 Каналу Наталья Птуха ответила, ждать ли в первой декаде декабря -20 и более градусов мороза. Синоптик отмечала, что больше 15 градусов пока не ожидается.