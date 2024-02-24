Делают вид, что нет никаких проблем: сколько еще проживет путинский режим

Кремль всеми способами пытается сделать вид, что у него "все под контролем": деньги есть, а проблем нет. Впрочем, реальная ситуация несколько отличается и это может иметь влияние на продолжительность "жизни" режима Владимира Путина.

Израильский журналист Цви Зильбер убежден, что путинский режим не проживет еще целый год. Об этом он сказал 24 Каналу, отметив, что это его субъективное предположение.

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Сколько еще продержится путинский режим

Я не верю, что этот режим просуществует до 2025 года. Нельзя бесконечно закручивать гайки – рано или поздно резьбу срывает и это все прорывает. Этот режим создает вокруг себя пропагандистский "туман", кажется, будто он крепкий, у него нет никаких проблем, куча денег, человеческого ресурса и ракет и тому подобное. Но это все не так,

– сказал израильский журналист.

Мы уже можем наблюдать, что ресурсы России истощаются. В частности, за нефть Кремль получает гораздо меньше денег, чем раньше. Прибыли от продажи газа значительно снизились.

У россиян становится больше проблем: что известно

Кремль продолжает усиливать цензуру внутри страны в отношении обычных граждан и СМИ. 14 февраля Путин подписал закон, согласно которому в России будут конфисковывать имущество за "распространение ложной информации" об оккупационной армии.

В разведке Великобритании отметили, что Путин готовит россиян к затяжной войне. К примеру британские разведчики привели слова представителя российского диктатора Дмитрия Пескова, который недавно заявил, что так называемая "спецоперация" может длиться немного дольше".

Доходы россиян в течение 2023 года несколько выросли из-за инфляции и кадрового голода. Несмотря на это, реальные доходы даже не дотягивают до уровня 2013 года.