Когда Россия действительно отведет войска, это увидят все, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что когда Россия отведет свои войска от украинских границ, это увидят все. Украинский лидер подчеркнул: нормальные люди ожидают деэскалации.

Зеленский отметил, что пока украинская сторона реагирует на те реалии, которые есть. В то же время ни одного отвода российских войск не фиксируют.

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По словам Зеленского, если Россия отведет силы, это увидят все, а не только военные или разведчики.

Относительно угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет,

– заявил Зеленский.

В НАТО почти не видят признаков деэскалации

Йенс Столтенберг генсек НАТО заявил, что признаков деэскалации со стороны России на украинской границе пока не фиксируют. Никакого отвода сил до сих пор не увидели.

В то же время, по словам Столтенберга, заявления Москвы 15 февраля предоставляют основания для осторожного оптимизма.

Что предшествовало

Российские СМИ 15 февраля объявили о завершении части военных учений. Часть контингента вроде бы возвращается в места постоянной дислокации. В то же время в США заявили, что пока не зафиксировали отвод войск России от украинских границ.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!