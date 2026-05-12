В ближайшее время Россия может осуществить массированную атаку на Украину, – Игнат

Российские оккупанты продолжают терроризировать территорию Украины БпЛА и ракетами. В последние дни была зафиксирована активность вражеской тактической авиации.

Об атаках России рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что Игнат рассказал о российских атаках?

По слова Игната, украинская разведка зафиксировала передислокацию российской тактической авиации и ее активность на аэродромах базирования.

Было много сообщений, и они появляются не просто так – у нас есть разведка, данные от партнеров и собственные разведывательные силы,

– заявил Игнат.

Он добавил, что Россия "перебрасывает" авиацию на дальние рубежи для того, чтобы уберечь самолеты от украинских беспилотников и обезопасить их от возможных атак.