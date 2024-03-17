Это возможно лишь в одном случае, – Свитан предположил, при каком условии Россия нападет на НАТО

По данным немецких спецслужб, Россия может напасть на территорию стран-членов НАТО в ближайшие годы. Любая армия мира готовится к худшим и перспективным сценариям. Страны имеют парадигмы развития планов на несколько десятилетий вперед.

Почти каждое Минобороны и Генштаб работают на оборону своей страны, одновременно некоторые – для расширения империи. Поэтому, как объяснил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, Россия однозначно имеет план захвата как минимум части Европы.

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"Далее все будет зависеть от того, до какой степени Европа будет защищаться. То есть, где будет остановлено расширение России. Сценарий "апокалипсиса" возможен только в одном случае – если российская армия не будет разбита на территории Украины", – подчеркнул военный эксперт.

Учитывая действия, которые проводятся Силами обороны Украины, учитывая помощь, которая предоставляется нашему государству преимущественно европейскими партнерами, есть уверенность в том, что российская армия будет разбитой.

Несмотря на это, военные стран Европы и НАТО должны готовиться к худшему сценарию, то есть к противодействию войскам России в случае возможного нападения.

Когда Кремль сможет напасть на страны НАТО

Полковник ВСУ в запасе заметил, что вряд ли Россия сможет напасть на Европу в 2026 году. Этого времени мало для полной перезарядки российской армии. Если сейчас закончатся боевые действия по линии фронта в Украине, то стране-террористу нужно еще минимум 5 лет для подготовки.

Нашему государству уже удалось "обнулить" вражеские запасы снарядов, на конец 2024 года выведем из строя все ББМ. Россия будет вынуждена отправлять на фронт технику "с колес", которая осталась с Советского Союза. Кроме этого, противник имеет проблемы с авиацией. Также почти треть Черноморского флота уничтожена.

Им нужно восстановить профессиональный личный состав. Набрать рекрутов могут, но для их подготовки нужно 4 года обучения в училище и хотя бы год в боевых действиях. Если закончить сейчас, а это из области фантастического, то они будут готовы в районе 2028 – 2029 годов. Не раньше,

– предположил летчик-инструктор.

Почему Россия продвигает тезис "замораживания войны"

Свитан предположил, что украинские военные однозначно разгромят российскую армию. Поскольку оккупанты имеют плохое положение в обороне. Линия фронта растянута почти на 1200 километров. Часть сухопутного коридора в Херсонской и Запорожской областях прижата или к Черному, или к Азовскому морям.

Поставка боеприпасов на ширину более 500 километров вообще невозможна. Нет механизмов, как организовать доставку на такие дальние расстояния. Россияне еще пока могут обеспечивать свои войска оружием поставками через Керченский мост в Крым. Также враг пользуется маршрутом через Ростов-на-Дону в Мариуполь и далее на Мелитополь. Однако, после уничтожения Керченского моста, всю линию фронта будет крайне сложно обеспечивать.

Для россиян губительно положение фронта, которое сейчас есть. Поэтому они всеми силами и механизмами пытаются заморозить военные действия. Они прекрасно понимают, что удержать такую "кишку" и "кормить" ее практически невозможно. Если заморозить наши освободительные мероприятия по выходу на госграницы, то у россиян будет время на подготовку, в частности на Европу,

– отметил Роман Свитан.

НАТО и Россия