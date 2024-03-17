Майже кожне Міноборони та Генштаб працюють на оборону своєї країни, водночас деякі – для розширення імперії. Тому, як пояснив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, Росія однозначно має план захоплення як мінімум частини Європи.

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"Далі все залежатиме від того, до якої степені Європа захищатиметься. Тобто, де буде зупинене розширення Росії. Сценарій "апокаліпсису" можливий лише в одному випадку – якщо російська армія не буде розбита на території України", – наголосив військовий експерт.

З огляду на дії, які проводяться Силами оборони України, з огляду на допомогу, яка надається нашій державі переважно європейськими партнерами, є впевненість у тому, що російська армія буде розбитою.

Попри це, військові країн Європи та НАТО повинні готуватися до найгіршого сценарію, тобто до протидії військам Росії у разі можливого нападу.

Коли Кремль зможе напасти на країни НАТО

Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що навряд чи Росія зможе напасти на Європу у 2026 році. Цього часу мало для повного перезаряджання російської армії. Якщо зараз закінчаться бойові дії по лінії фронту в Україні, то країні-терористці потрібно ще мінімум 5 років для підготовки.

Нашій державі вже вдалося "обнулити" ворожі запаси снарядів, на кінець 2024 року виведемо з ладу всі ББМ. Росія буде вимушена відправляти на фронт техніку "з коліс", яка лишилася з Радянського Союзу. Окрім цього, противник має проблеми з авіацією. Також майже третина Чорноморського флоту знищена.

Їм потрібно відновити професійний особовий склад. Набрати рекрутів можуть, але для їхньої підготовки потрібно 4 роки навчання в училищі та хоча б рік у бойових діях. Якщо закінчити зараз, а це з області фантастичного, то вони будуть готові в районі 2028 – 2029 років. Не раніше,

– припустив льотчик-інструктор.

Чому Росія просуває тезу "замороження війни"

Світан припустив, що українські військові однозначно розгромлять російську армію. Оскільки окупанти мають погане положення в обороні. Лінія фронту розтягнута майже на 1200 кілометрів. Частина сухопутного коридору в Херсонській та Запорізькій областях притиснута або до Чорного, або до Азовського морів.

Постачання боєприпасів на ширину більш як 500 кілометрів взагалі неможливе. Немає механізмів, як організувати доставлення на такі далекі відстані. Росіяни ще поки можуть забезпечувати свої війська зброєю постачанням через Керченський міст до Криму. Також ворог користується маршрутом через Ростов-на-Дону до Маріуполя й далі на Мелітополь. Утім, після знищення Керченського мосту, всю лінію фронту буде вкрай складно забезпечувати.

Для росіян згубне положення фронту, яке зараз є. Тому вони усіма силами та механізмами намагаються заморозити воєнні дії. Вони прекрасно розуміють, що втримати таку "кишку" та "годувати" її практично неможливо. Якщо заморозити наші визвольні заходи з виходу на держкордони, то в росіян буде час на підготовку, зокрема на Європу,

– зазначив Роман Світан.

НАТО та Росія