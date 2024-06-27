"Путин не сможет противостоять, все развалится": у Зеленского назвали условия

Россияне продолжают пугать Украину и мир "новыми наступлениями", "ядерными ударами" и подобными примитивными фразами. Однако ни нового оружия, ни козыря в рукаве, ни реальной ядерной угрозы от Кремля ожидать не стоит.

Об этом 24 Каналу в эксклюзивном интервью заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. А также назвал реальные условия распада страны-агрессора.

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Чего стоят российские угрозы

Сейчас оккупанты используют все имеющиеся у них конвенционные виды оружия, ничего особенного у России уже нет и не будет. Основное их преимущество – большое количество человеческого ресурса.

Но как только в ВСУ появляется больший объем снарядов, ракет, авиационные компоненты и т.д., то ситуация кардинально меняется, подчеркнул Подоляк.

Суть российских угроз ярко показало Харьковское направление. После громких фраз о "захвате Харькова", оккупанты сами оказались в тупике.

Где россияне сегодня на Харьковском направлении? Еще раз подчеркиваю, это была масштабная концентрация. Они хотели взять в тиски Харьков и показать нам и западным странам, что у них есть еще военные возможности. И где они сегодня оказались? Это и есть возможности России,

– добавил советник главы ОПУ.

Условия распада России

Россия использует все свои имеющиеся ресурсы в полном объеме. Однако, можно было бы ограничить возможность России дополнительно производить ракеты. Это проблема. Но как Черноморский флот, как системы ПРО, как средства радиолокационной борьбы – можно спокойно уничтожать в большом объеме, что Украина и доказывает, но надо иметь другой масштаб контрвооружения.

"Если будет существенное обнуление противника на Донецком, Запорожском или Херсонском направлениях, если они окончательно поймут, что их будут массово убивать, если Крым будет под тотальными дальнобойными атаками, это приведет к паническим настроениям в России, вопросам к Путину, а тогда будут протестные акции. Другие варианты невозможны", – отметил Подоляк.

К тому же Россия не способна противостоять негативным настроениям внутри общества, это показали теракты в "Крокусе", в Дагестане. Беспорядок во властной вертикали приведет к развалу и росгвардии, на которую так полагается Путин.

Как только все в России начнет шататься, режим обвалится.

Для этого нужно прекратить играть в глобальную политику, перестать думать, что Россия адекватно что-то принимает и перестать задерживать производство техники, которая нужна Украине,

– отметили у Зеленского.

Чтобы весь мир не был втянут в войну против России, ее надо победить сейчас. После этого будет перестроена система безопасности Европы, международные институты. Все другие страны, которые имеют агрессивные намерения, исчезнут, перестроятся отношения между страны БРИКС и Глобального Запада.

"Все это можно сделать, но для этого надо войны заканчивать финально правильно, а не говорить: "Мы вам на 10 ракет дадим меньше, потому что не дай Бог Россия проиграет войну", – резюмировал Подоляк.