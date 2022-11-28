"Быть не может", – в Кремле отреагировали на заявления об отводе войск из ЗАЭС

Раньше в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты могут готовиться покинуть территорию Запорожской АЭС. На такие сообщения уже отреагировали в Кремле.

Очередное абсурдное заявление спикера Путина Пескова распространили росСМИ. Что говорят в Кремле об отводе своих войск из ЗАЭС, сообщает 24 канал.

Россияне могут готовиться покинуть ЗАЭС, – Энергоатом

Спикер российского диктатора отверг возможность того, что захватчики планируют покинуть территорию Запорожской атомной электростанции.

Не нужно искать каких-либо признаков там, где нет и быть не может,

– цинично заявил Песков.

Интересно, что в последнее время именно в российских СМИ стало появляться большое количество публикаций, что оккупанты могут покинуть территорию атомной электростанции. Заметим, что бойцы государства-агрессора продолжают обстреливать Запорожскую АЭС.

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Ранее в Энергоатоме предположили, что россияне могут готовиться покинуть ЗАЭС

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин отметил, что за последние несколько недель государственное предприятие фиксирует признаки того, что российские бойцы могут готовиться покинуть ЗАЭС.

Такое впечатление, что они (россияне – 24 канал) собирают чемоданы и воруют все, что могут найти,

– отметил Котин.

Напомним, что ранее генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун рассказал 24 каналу, что россияне пытаются уничтожить любое оборудование, которое можно будет использовать для срочного включения атомной электростанции в украинскую сеть.

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Кратко о ситуации на ЗАЭС: последние новости

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия надеялась на "крымский сценарий", в том числе и на ЗАЭС, однако все провалилось. Так что теперь очень высока вероятность того, что оккупанты покинут территорию станции.

Оккупанты обстреляли ЗАЭС 19 – 20 ноября. Об этом сообщили в МАГАТЭ. Захватчики несколько раз ударили по главной дороге вдоль реакторов. Кроме того, атаковали железную дорогу, трубопровод и кровлю специального вспомогательного здания. МАГАТЭ зафиксировало видимые повреждения водопровода.

В результате российских обстрелов на ЗАЭС зафиксировали нерадиоактивную утечку.

В ISW рассказали, почему Россия так агрессивно "крутит" тему обстрелов ЗАЭС. Аналитики отметили, что непосредственные атаки по атомной электростанции, а также информационные – по Украине, в частности, направлены на дискредитацию нашего государства.

18 ноября в МАГАТЭ приняли очередную резолюцию относительно ЗАЭС. Оккупантов призвали прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

Почти сразу же после этого директор "Росатома" цинично заявил о "риске атомной аварии на ЗАЭС".

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