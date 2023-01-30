Первая партия западных истребителей будет небольшой: 1, максимум 3 эскадрильи, – Катков

Если партнеры таки согласуют предоставление Украине истребителей, то это предполагает ряд мероприятий, в частности обучение пилотов и подготовку наземной инфраструктуры. Кроме того, вряд ли первая партия самолетов будет большой.

Более того, подготовка наземной инфраструктуры тесно связана с размещением систем ПВО Patriot и достижением ими операционной готовности. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

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Сколько истребителей может получить Украина

Военный эксперт объяснил, как только условные F-16 сядут на любом украинском аэродроме, вероятнее всего, через несколько дней Россия попытается атаковать его оперативно-тактическими комплексами "Искандер". Кроме того, это может быть большое количество ракет, поскольку для оккупантов очень важно уничтожить все самолеты.

В то же время, без полноценной работы ЗРК Patriot и обученного экипажа отбить такую атаку будет невозможно.

Идет обучение, подготовка наземной инфраструктуры, развертывание Patriot, и тогда мы получаем первую партию самолетов. Я не думаю, что она будет огромной, вероятно, это будет 1, максимум – до 3 эскадрилий,

– предположил военный эксперт.

По его мнению, в начале объективно это будет 1 эскадрилья – от 12 до 24 самолетов. Вероятно, наши партнеры сначала захотят протестировать самолеты в боевых условиях и проверить, как их будет использовать Украина.

Когда поступят первые самолеты

После того как союзники проверят использование истребителей украинскими пилотами, последует процесс передачи следующих машин. Катков заметил, что по прагматичному сценарию, ВСУ получат самолеты в середине – конце лета 2023 года.

В то же время он заметил, что по оптимистическому сценарию – не факт, что украинские военные сейчас уже не завершают учебу. Поэтому после объявления о предоставлении истребителей нужно будет только передать ее.

Катков предположил, когда и сколько Украина получит истребителей: смотрите видео

"Была информация, что пилоты уже были в США и определялся тип самолета. Это оптимистично, но можно надеяться, что и подготовка осуществлялась заранее. К тому же министр обороны Алексей Резников говорил, что многое украинские военные осваивают раньше, чем принимается положительное политическое решение, чтобы сэкономить время", – добавил военный эксперт.

Он подытожил, что оптимистический сценарий, согласно которому истребители прибудут в Украину раньше является вполне вероятным. Впрочем, по мнению Каткова, они все равно тесно связаны с развертыванием на территории нашего государства систем ПВО Patriot.

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