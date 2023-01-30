Ба більше, підготовка наземної інфраструктури тісно пов'язана з розміщенням систем ППО Patriot та досягнення ними операційної готовності. Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

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Скільки винищувачів може отримати Україна

Військовий експерт пояснив, щойно умовні F-16 сядуть на будь-якому українському аеродромі, найімовірніше, через кілька днів Росія спробує атакувати його оперативно-тактичними комплексами "Іскандер". Крім того, це може бути велика кількість ракет, оскільки для окупантів дуже важливо знищити всі літаки.

Водночас без повноцінної роботи ЗРК Patriot та навченого екіпажу відбити таку атаку буде неможливо.

Йде навчання, підготовка наземної інфраструктури, розгортання Patriot і тоді ми отримуємо першу партію літаків. Я не думаю, що вона буде величезною, ймовірно, це буде 1, максимум – до 3 ескадрилей,

– припустив військовий експерт.

На його думку, на початку об'єктивно це буде 1 ескадрилья – від 12 до 24 літаків. Ймовірно, наші партнери спочатку захочуть протестувати літаки в бойових умовах та перевірити як їх використовуватиме Україна.

Коли надійдуть перші літаки

Після того, як союзники перевірять використання винищувачів українськими пілотами, піде процес щодо передачі наступних машин. Катков зауважив, що за прагматичним сценарієм, ЗСУ отримають літаки в середині – кінці літа 2023 року.

Водночас він зауважив, що за оптимістичним сценарієм – не факт, що українські військові наразі вже не завершують навчання. Тож після оголошення про надання винищувачів, треба буде лише передати її.

Катков припустив, коли та скільки Україна отримає винищувачів: дивіться відео

"Була інформація, що пілоти вже були в США й визначався тип літака. Це оптимістично, але можна сподіватися, що й підготовка здійснювалася заздалегідь. До того ж міністр оборони Олексій Резніков говорив, що багато чого українські військові опановують раніше, аніж приймається позитивне політичне рішення, щоб зекономити час", – додав військовий експерт.

Він підсумував, що оптимістичний сценарій, згідно з яким винищувачі прибудуть до України раніше є цілком ймовірним. Утім, на думку Каткова, вони все одно тісно пов'язані до розгортання на території нашої держави систем ППО Patriot.

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