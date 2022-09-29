США предоставят Украине еще 18 HIMARS: условия передачи, которые нужно понимать
Последний пакет военной помощи, включавший поставки 18 систем HIMARS, существенно отличается от предыдущих. Он является своеобразным "подарком" Вашингтона для ВСУ.
Такая помощь свидетельствует о том, что США и союзники пытаются наладить системное военное сотрудничество с Украиной. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Эксперт отметил, что США будут передавать Украине по новому пакету помощи 18 систем HIMARS в течение как минимум года.
В США их несколько сотен штук, но они не хотят их отдавать, чтобы не оставлять небоеспособными свои артиллерийские подразделения. С точки зрения США – это логичный шаг: с одной стороны они нас поддерживают, с другой – не остаются безоружными против своих врагов, таких как россия. Новый пакет выглядит как системная помощь "на годы вперед",
– объяснил специалист.
По его словам, главное в этом пакете помощи, что это еще не поставка по "ленд-лизу", а просто "подарок".
"Мы получаем это оружие и боеприпасы безвозмездно. В то же время там не сказали, какие именно боеприпасы получат ВСУ, будут ли там ATACMS или не будут. С большой вероятностью, там они будут, но это не будет никак афишироваться. Кроме того, в этом пакете есть такая важная вещь, как противодроновая система "Титан". Они никогда и нигде не использовались", – добавил обозреватель.
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По его мнению, Украина станет первой страной, где будут использованы эти системы.
"Это важно, потому что нам дают самое современное оружие. Кроме того, США и Германия предоставляют нам 40-миллиметровые боеприпасы. Также Берлин дает нам боеприпасы "Вулкан", современные противотанковые боеприпасы и две системы "Марс", – указал Нарожный.
Он убежден, что так все шаги союзников Украины означают, они "не бросят Украину ни при каких раскладах".
"Они уже нас вписали в долгосрочные планы и будут поддерживать нас столько, сколько будет нужно", – резюмировал эксперт.
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Военная помощь Украине: что известно
- Утром 28 сентября сенат США поддержал временное финансирование Украины почти на 12 миллиардов.
- Деньги потратят на обеспечение оборонных возможностей и оборудования для Украины, продление военной, разведывательной и другой оборонной поддержки, а также для продолжения прямой бюджетной поддержки правительства Киева в следующем квартале.
- Пентагон объявил пакет помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. Она включает 18 HIMARS, 150 бронированных автомобилей, 150 тактических машин для буксировки оружия, два радара для беспилотных летательных систем и другую технику.
- В Пентагоне заявили, что последний пакет военной помощи для Украины направлен на долгосрочную перспективу. США хотят инвестировать в будущее ВСУ.
- В то же время Германия заявила, что передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T. Раньше говорилось только об одной системе.