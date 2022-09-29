США предоставят Украине еще 18 HIMARS: условия передачи, которые нужно понимать

Последний пакет военной помощи, включавший поставки 18 систем HIMARS, существенно отличается от предыдущих. Он является своеобразным "подарком" Вашингтона для ВСУ.

Такая помощь свидетельствует о том, что США и союзники пытаются наладить системное военное сотрудничество с Украиной. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Эксперт отметил, что США будут передавать Украине по новому пакету помощи 18 систем HIMARS в течение как минимум года.

В США их несколько сотен штук, но они не хотят их отдавать, чтобы не оставлять небоеспособными свои артиллерийские подразделения. С точки зрения США – это логичный шаг: с одной стороны они нас поддерживают, с другой – не остаются безоружными против своих врагов, таких как россия. Новый пакет выглядит как системная помощь "на годы вперед",

– объяснил специалист.

По его словам, главное в этом пакете помощи, что это еще не поставка по "ленд-лизу", а просто "подарок".

"Мы получаем это оружие и боеприпасы безвозмездно. В то же время там не сказали, какие именно боеприпасы получат ВСУ, будут ли там ATACMS или не будут. С большой вероятностью, там они будут, но это не будет никак афишироваться. Кроме того, в этом пакете есть такая важная вещь, как противодроновая система "Титан". Они никогда и нигде не использовались", – добавил обозреватель.

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По его мнению, Украина станет первой страной, где будут использованы эти системы.

"Это важно, потому что нам дают самое современное оружие. Кроме того, США и Германия предоставляют нам 40-миллиметровые боеприпасы. Также Берлин дает нам боеприпасы "Вулкан", современные противотанковые боеприпасы и две системы "Марс", – указал Нарожный.

Он убежден, что так все шаги союзников Украины означают, они "не бросят Украину ни при каких раскладах".

"Они уже нас вписали в долгосрочные планы и будут поддерживать нас столько, сколько будет нужно", – резюмировал эксперт.

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