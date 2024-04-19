Вероятность - 70%, что помощь от США примут 20 апреля, - член Республиканской партии

Вопрос помощи Украине от США до сих пор остается актуальным. В Республиканской партии сообщили, что есть большая вероятность того, что за него проголосуют уже 20 апреля.

Американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус озвучил 24 Каналу мнение, что долгожданная помощь будет обсуждена и подписана. Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО 5 срочных потребностей Украины.

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Помощь от США

Пинкус рассказал, что похоже долгожданная помощь от США для Украины, Израиля и Тайваня будет выделена уже 20 апреля. В Нижней палате представителей набирается достаточное количество голосов, Сенат этот законопроект также должен пройти без проблем.

Есть надежда на то, что лидер меньшинства, демократов, уже сказал, что он поддержит предложение спикера о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это дает надежду. Мы с нетерпением ждем. Есть хорошие сигналы. В частности, уже 18 апреля было голосование в Комитете планирования,

– отметил американский политик.

Республиканцы требуют от Байдена стратегии

По его словам, Байден подпишет этот закон, но праздновать еще рано. Эта помощь не станет панацеей, потому что республиканцы до сих пор не услышали от Байдена, какой являеться стратегия США в отношении Украины. Республиканцы требуют от президента США, чтобы он озвучил, что стратегической целью является победа Украины.

"У нас в ушах до сих пор слова Байдена о том, что США будут помогать Украине столько, сколько сможет. Это издевательство. Это соучастие в преступлениях, что творятся на многострадальной украинской земле. Помощь должна быть, оружие наступательного характера, поэтому недаром республиканцы внесли в этот пакет ATACMS на 300 километров", – отметил лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка.

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