Американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус озвучив 24 Каналу думку, що довгоочікувана допомога буде обговорена та підписана. Разом з тим Президент України Володимир Зеленський назвав НАТО 5 термінових потреб України.

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Допомога від США

Пінкус розповів, що схоже довгоочікувана допомога від США для України, Ізраїля та Тайваню буде виділена вже 20 квітня. У Нижній палаті представників набирається достатня кількість голосів, Сенат цей законопроєкт також має пройти без проблем.

Є надія на те, що лідер меншості, демократів, уже сказав, що він підтримає пропозицію спікера про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Це дає надію. Ми з нетерпінням чекаємо. Є хороші сигнали. Зокрема, вже 18 квітня було голосування в Комітеті планування,

– зазначив американський політик.

Республіканці вимагають від Байдена стратегії

За його словами, Байден підпише цей закон, але святкувати ще зарано. Ця допомога не стане панацеєю, бо республіканці досі не почули від Байдена, якою стратегія США щодо України. Республіканці вимагають від президента США, щоб він озвучив, що стратегічною метою є перемога України.

"У нас у вухах досі слова Байдена про те, що США будуть допомагати Україні стільки, скільки зможе. Це знущання. Це співучасть у злочинні, що коїться на багатостраждальній українській землі. Допомога має бути, зброя наступального характеру, тож недаремно республіканці внесли в цей пакет ATACMS на 300 кілометрів", – зауважив лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка.

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