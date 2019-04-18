Укр Рус
24 Канал Новости Украины Пасха приближается: когда и где в городах Украины будут святить паски
18 апреля, 11:40
19

Пасха приближается: когда и где в городах Украины будут святить паски

София Рожик
Основні тези
  • Появилось расписание праздничных богослужений и освящения пасок в Киеве, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и других городах.
  • Богослужения будут транслироваться онлайн.

Приближается один из самых больших праздников для христиан восточного и западного обрядов – Пасха. Уже 19 – 20 апреля украинцы пойдут освящать свои праздничные корзины в церкви.

24 Канал собрал всю информацию о том, когда и где в городах Украины будут святить паски. Обратите внимание, что комендантский час в пасхальную ночь продлится во многих областях без изменений, только в некоторых – его сократили. Праздничные богослужения будут транслироваться онлайн.

Смотрите также Какой будет погода на Пасху: где будут идти дожди и грозы, возможно ли похолодание

Пасхальные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоятся в Великую субботу, 19 апреля:

  • 07:40 – Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Василия Великого,
  • 21:00 – Чтение книги Деяний апостольских,
  • 23:00 – Пасхальная Полунощница,

В воскресенье, 20 апреля:

  • 00:00 – Пасхальная Утреня,
  • 01:00 – Часы и Литургия Иоанна Златоустого,
  • 09:00 – Поздняя Литургия,
  • 17:00 – Пасхальная вечерня.

Освящать паски в Киево-Печерской лавре Православная церковь Украины будет:

  • 19 апреля – с 16:00 до 21:00;
  • 20 апреля – после божественной литургии с 12:00 до 17:30 (литургия продлится с 06:00 до 12:00).

Также на территории лавры пройдут тематические экскурсии и мастер-классы. Кроме того, 20 апреля запланирована праздничная программа с участием братчиков Киевского кобзарского цеха с 11:00 до 15:00.

Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ:

19 апреля:

  • с 15:00 до 21:00 – освящение пасхальных корзин,

20 апреля:

  • 07:15 – Пасхальная Утреня,
  • 08:30 – Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин),
  • 11:00 – Божественная Литургия (освящение пасхальных корзин),
  • 16:30 – гаивки,
  • 18:00 – Великая вечерня.

Подольский район:

  • Церковь Николая Притиска (улица Хорива, 5а),
  • Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14),
  • Приход Великомученика Юрия Победоносца (бульвар Кольцова, 15, к. 356),
  • Церковь Покрова Богородицы (улица Светлицкого, 30/20-а),
  • Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7),
  • Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1),
  • Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8),
  • Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2),
  • Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (улица Григория Сковороды, 2),

Соломенский район

  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (улица Каменяров, 13-15),
  • Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1),
  • Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37),

Святошинский район

  • Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85),
  • Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (бульвар Ромена Роллана, 10-а),
  • Церковь Святой Троицы (улица Рабочая, 115),
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а),
  • Храм Животворящего Источника (Казанской иконы Божьей Матери) (улица Симиренко, 12),
  • Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68).

Голосеевский район

  • Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром"),
  • Спасо-Преображенский собор (улица Самойла Кошки, 3-а),
  • Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронько, 1),
  • Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская, 25-а).

Шевченковский район

  • Храм Святителя Николая (улица Нагорная, 1),
  • Михайловский Златоверхий монастырь (улица Трехсвятительская, 8),
  • Владимирский собор.

Деснянский район

  • Церковь Святого Иоанна Предтечи (Александры Экстер, 7),
  • Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4).

Дарницкий район

  • Храм святых апостолов Петра и Павла (проспект Николая Бажана, 1),
  • Храм Почаевской иконы Божьей Матери (Бориспольская, 30-а),
  • Храм Святого Николая (Харченко, 39).

Днепровский район

  • Больничный храм Святителя Николая Чудотворца (Черных Запорожцев, 26),
  • Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери (Дарницкий бульвар, 11-а).

Оболонский район

  • Приход ПЦУ в честь Собора Киевских святых (Иорданское озеро, проспект Степана Бандеры, 29а).

Во Львове традиционных ночных богослужений на Пасху в кафедральных храмах в этом году не будет.

Архикафедральный собор святого Юра УГКЦ (площадь святого Юра, 5):

19 апреля:

  • 9:00 – Вечерня с Божественной Литургией св. Василия Великого,
  • 12:00 – 21:30 – Благословение пасок и другой пищи (каждые полчаса),
  • 14:00 – Иисусова молитва за онкологических больных,
  • 21:30 – Надгробное.

20 апреля:

  • 7:00 – Пасхальная Утреня, после – Архиерейская Божественная Литургия,
  • 11:00 – Божественная Литургия Иоанна Златоустого,
  • 14:00 – Пасхальные Часы,
  • 16:00 – Пасхальная Вечерня.

Свято-Покровский кафедральный Собор ПЦУ (Грушевского, 2):

19 апреля:

  • 9:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,
  • 11:00 – 23:00 – Освящение Пасхальных приношений,
  • 21:00 – Чтение деяний святых апостолов.

20 апреля:

  • 6:30 – Полунощница,
  • 7:00 – Пасхальная Утреня, архиерейским чином,
  • 8:00 – Божественная Литургия Иоанна Златоустого, архиерейским чином. Освящение пасхальных приношений,
  • 11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого,
  • 17:00 – Великая Вечерня, архиерейским чином.

Гарнизонный храм святых Петра и Павла (Театральная, 11):

  • 9:00 – Вечерня с Литургией святого Василия Великого,
  • 14:00 – 21:00 – Благословение пасхальных корзин.

Приход святого Андрея, Львов оо. Василиан УГКЦ (площадь Соборная):

19 апреля:

  • 07:30 – Святая Литургия,
  • 09:30 – Вечерня с Литургией Святого Василия Великого,
  • 12:00 – 21:00 – Благословение пасхальных корзин (каждые полчаса).

Храм Пресвятой Евхаристии – Доминиканский собор (площадь Музейная):

19 апреля:

  • 07:30 – Вечерня с Литургией Василия Великого,
  • 13:00 – 22:00 – освящение пасок.

20 апреля:

  • Освящение пасок после каждой литургии.

Храм Святого Архистратига Михаила (Винниченко, 22):

19 апреля:

  • 07:00 – Часы,
  • 09:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,
  • 14:00 – 20:00 – освящение пасок.

Церковь Святых Ольги и Елизаветы (пл. Кропивницкого, 1):

19 апреля:

  • 9:00 – литургия Василия Великого с вечерней,
  • с 14:00 – освящение пасок

20 апреля:

  • 6:00 – Надгробное (захоронение Плащаницы), Воскресная Утреня,
  • 8:00, 10:00, 12:00 – литургии, после каждой из которых состоится мирование.

Храм Преображения ГНИХ (Краковская, 21):

19 апреля:

  • 12:00 – Вечерня с литургией Василия Великого,
  • 13:30 – 22:00 – освящение пасок,
  • 22:30 – Надгробное.

20 апреля:

  • 6:00 – Воскресная Утреня Божественная Литургия Воскресная Утреня,
  • 9:00, 11:00 – Божественные Литургии,
  • 17:00 – Вечерня.

Храм святых Владимира и Ольги (Симоненко)

19 апреля:

  • 06:30 – литургия Василия Великого с вечерней,
  • 14:00 – 21:00 – освящение пасок,

20 апреля:

  • 06:00 – Надгробное. Пасхальная утреня,
  • 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – литургия Иоанна Златоуста.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Лычаковская, 175а):

20 апреля:

  • 07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – литургии.

Княжий Храм Святого Николая Чудотворца (Богдана Хмельницкого, 28А):

19 апреля. Великая суббота:

  • 08:00 – вечерня с литургией Василия Великого. Исповедь,
  • 13:00 – 21:00 – освящение пасок.

Пятницкий храм на Подзамче:

19 апреля:

  • 07:30 – исповедь,
  • 08:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого. Заупокойная лития,
  • 13:00 – 22:00 – освящение пасок.

20 апреля:

  • 6:30 – Надгробное,
  • 7:30 – Пасхальная Утреня,
  • 8:00, 10:00 – литургии, освящение пасок,
  • 16:00 – Великая вечерня.

Храм Матери Божьей Неустанной Помощи (улица Снежная):

19 апреля:

  • 09:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого,
  • 11:00 – 18:00 – освящение пасхальных корзин,

20 апреля:

  • 08:00 – Надгробное. Воскресная утреня,
  • 09:00, 11:00 – Божественная Литургия.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Максимовича, 2Б):

19 апреля:

  • 8:00 – Вечерня с Литургией святого Василия,
  • 13:00 – 20:00 – чин благословения пасок и другой пищи.

20 апреля:

  • 6:00 – Надгробное, Пасхальная Утреня,
  • 8:00, 10:00, 12:00 – Божественные Литургии,
  • 17:00 – гаивки.

В Тернополе пасхальную службу можнона будет посетить, в частности, в Архикафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ (Гетмана Сагайдачного, 14):

19 апреля:

  • 07:00 – вечерня с литургией Василия Великого;
  • 13:00 – 20:00 – посвящение пасок;
  • 20:00 – надгробное;
  • 20:30 – утреня;
  • 21:30 – литургия.

20 апреля:

  • 00:00 – утреня;
  • 07:00 – архиерейская святая литургия;
  • 10:00 – святая литургия;
  • 12:00 – святая литургия и воскресная вечерня.

Церковь воздвижения честного креста ПЦУ (Надставная церковь, улица Над Ставом, 16):

19 апреля:

  • 09:00 – 23.00 – поклонение к плащанице, служба Божья;
  • 10:00-23:00 – освящение пасок.

20 апреля:

  • 07:00 – святая литургия;
  • 09:00 – святая литургия и воскресная вечерня.

Кафедральный собор Рождества Христова ПЦУ (Русская, 22):

19 апреля:

  • 08:00 – вечерня с литургией святого Василия Великого, парастас;
  • 12:00 – 20:00 – освящение пасок;
  • 20:00 – полунощница.

20 апреля:

  • 06:00 – пасхальная утреня, божественная литургия, освящение пасок;
  • 17:00 – пасхальное вечернее богослужение.

Церковь Матери Божьей неустанной помощи УГКЦ (бульвар Даниила Галицкого, 1а):

19 апреля:

  • 08:00 – вечерня с литургией Василия Великого (за упокой);
  • 13:00 – 19:00 – освящение пасок (каждые полчаса);
  • 20:30 – надгробное, воскресная утреня и литургия.

20 апреля:

  • 08:00 – святая литургия;
  • 10:00 – святая литургия;
  • 12:00 – святая литургия.

Церковь успения Пресвятой Богородицы УГКЦ (Князя Острожского, 55):

19 апреля:

  • 07:00 – вечерня с литургией Василия Великого (за упокой);
  • 13:00 – 19:00 – освящение пасок (каждые полчаса);
  • 20:30 – надгробное, воскресная утреня и святая литургия.

20 апреля:

  • 08:00 – святая литургия;
  • 10:00 – святая литургия;
  • 12:00 – святая литургия.

Свято-Троицкий духовный центр ПЦУ (проспект Воссоединения, 28):

19 апреля:

  • 08:00 – литургия;
  • 13:00 – освящение пасок;
  • 23:00 – погребение Плащаницы.

20 апреля:

  • 08:00 – святая литургия;
  • 10:00 – праздничная литургия;
  • 12:00 – святая литургия.

Церковь святого апостола Петра УГКЦ (Владимира Великого, 1а):

19 апреля:

  • 06:00 – молитва сообщества Рыцари Колумба;
  • 07:00 – вечерня с литургией Василия Великого;
  • 10:00 – 19:00 – благословение пасок;
  • 20:30 – надгробное;
  • 21:00 – пасхальная утреня;
  • 22:00 – литургия за прихожан, благословение пасок.

20 апреля:

  • 06:30 – божественная литургия за прихожан;
  • 08:00 – божественная литургия на всякое прошение;
  • 10:00 – божественная литургия на всякое прошение для воинов, благословение пасок;
  • 12:00 – божественная литургия на всякое прошение для детей, благословение пасок для детей;
  • 14:00 – божественная литургия на всякое прошение для молодежи;
  • 15:30 – святая тайна крещения;
  • 18:00 – божественная литургия на всякое прошение, молебен к Богородице;
  • 20:00 – божественная литургия на всякое прошение.

Ужгород, Мукачевская греко-католическая епархия:

Крестовоздвиженский кафедральный собор (площадь А. Бачинского, 1):

  • 23:30 – 00:00 – Надгробное
  • 00:00 – 01:00 – Пасхальная Утреня
  • 01:00 – 02:00 – Архиерейское освящение Пасок
  • 02:00 – 09:30 – Освящение Пасок через каждый час
  • 07:00; 08:00 – Божественная Литургия
  • 09:30; 11:30 – Архиерейская Божественная Литургия
  • 17:00 – Великая Пасхальная Вечерня
  • 18:00 – Божественная Литургия

Покровская церковь (район Горяны, Переулок музейный):

  • 23:00 – Надгробное
  • 23:15 – Воскресная Утреня и освящение пасок
  • 09:00 – Праздничная Божественная Литургия и освящение Пасхальных пасок
  • 18:00 – Великая Вечерня с чтением Евангелия

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (микрорайон Дравцы, Жатковича, 23):

  • 23:30 – Надгробное и Пасхальная Утреня. Освящение пасок
  • 08:00 – Божественная Литургия с освящением пасок
  • 16:00 – Воскресная Вечерня с чтением Евангелия

Церковь Архистратига Михаила (Докучаева, 27):

  • 23:00 – 23:30 – Надгробное
  • 23:30 – Воскресная Утреня. Освящение пасок
  • 09:00 – Служба Божья. Освящение пасок

Церковь Божьего Милосердия (Осипенко, 14):

  • 22:45 – 23:00 – Надгробное
  • 23:00 – 00:00 – Воскресная Утреня
  • 00:00 – Служба Божья. Освящение пасок
  • 08:00 – Служба Божья. Освящение пасок
  • 16:00 – Вечерня

Церковь Мария-Повчанской иконы Божьей Матери (Заньковецкой, 9А):

  • 21:00 – Надгробное
  • 21:15 – Воскресная Утреня
  • 22:00 – Божественная Литургия
  • 23:00 – Освящение пасок
  • 08:30 – Божественная Литургия
  • 10:30 – Божественная Литургия
  • 17:00 – Пасхальная вечерня
  • 18:00 – Божественная Литургия

Приход св. Владимира и Ольги (Ужгород, Владимирская, 76):

  • 19:30 – Надгробное и Воскресная Утреня
  • 20:30 – 21:30 – освящение пасок
  • 11:00 – литургия и освящение пасок

Часовня Сострадательной Богородицы (Ужгород, Закарпатская, 18):

  • 22:00 – Надгробное и Воскресная Утреня
  • 23:00 – 23:30 – освящение пасок
  • 09:00 – праздничная литургия и освящение пасок

Приход святого Иоанна Крестителя (микрорайон "Радванка"):

  • 00:00 – 01:00 – Воскресная утреня; Литургия и освящение пасок
  • 06:00 – литургия и освящение пасок

Радванка возле Креста ул. Иштвана Дендеши:

  • 08:00 – 09:00 – освящение пасок

Приход Пресвятой Троицы (микрорайон Богомольца):

  • 00:00 – Воскресная Утреня
  • 00:30 – 03:00 освящение пасок
  • 11:00 – литургия и освящение пасок

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (район Белочки):

  • 23:00 – 23:30 – Надгробное
  • 23:30 – Воскресная Утреня, освящение пасок
  • 08:00 – Святая Литургия, освящение пасок

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Стародоманинская, 2):

  • 00:00 – Воскресная Утреня, освящение пасок
  • 08:00 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок

приход Теодора Ромжи, Духовная Академия (Патруса Карпатского, 2/а):

  • 18:00 – Вечерня с Литургией Василия Великого
  • 20:00 – 21:00 – освящение пасок
  • 08:00 – Воскресная Утреня
  • 09:00 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок
  • 11:30 – Праздничная Божественная Литургия, освящение пасок

Приход Сретения Господня (Легоцкого, 44а):

  • 21:00 – Воскресная Утреня, благословение пасок
  • 07:00 – Воскресная Утреня благословение пасок
  • 09:00 – Литургия, благословение пасок
  • 12:00 – Божественная Литургия, благословение пасок

Приход Преображения Господня ("Цегольня"):

  • 20:00 – Надгробное, Воскресная Утреня
  • 22:00 – Освящение пасок
  • 10:30 – Литургия и освящение пасок

Приход Святого Юрия ("Червеница"):

  • 23:00 – Надгробное
  • 23:15 – Воскресная Утреня
  • 00:00 – Освящение пасок
  • 8:00 – Литургия и освящение пасок

Приход Иосафата ("Шахта"):

  • 00:00 – Воскресная Утреня, освящение пасок
  • 11:00 – Литургия и освящение пасок

Приход Мучеников Пратулинских ("Подлипники"):

  • 21:00 – Воскресная Утреня
  • 22:00 – Освящение пасок
  • 7:00 – Литургия и освящение пасок

Ужгород. Закарпатская епархия Православной церкви Украины:

Епархиальный храм преподобного Амфилохия Почаевского (Станционная, 16А):

  • 00:00-01:30 – Пасхальная утреня
  • 01:30 – 2:00 – Встреча Благодатного огня
  • 02:00-04:00 – Божественная литургия
  • 04:00-12:00 – освящение пасхальных корзин

Спасо-Преображенский храм (Романа Шухевича (Лаврищева), 8Б):

  • 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня
  • 01:30 – 03:00 – Божественная литургия
  • 03:00 – 04:00 – освящение пасхальных корзин
  • 07:00 – 08:00 – освящение детских корзин

Храм Святой Троицы (микрорайон "Шахта", Тимирязева, 15Д):

  • 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня
  • 01:30 – Божественная литургия
  • 01:30 – 03:00 – освящение пасхальных корзин

Свято-Троицкий храм (Киевская набережная, 16):

  • 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня
  • 09:00 – 10:30 – Божественная литургия
  • 01:30 – 02:00 – освящение пасхальных корзин
  • 10:30 – 11:00 – освящение детских корзин

Мукачево. Свято-Успенский храм (Ярослава Мудрого, 42А):

  • 03:00 – 04:30 – Пасхальная утреня
  • 05:00 – 06:30 – Божественная литургия
  • 07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин

Спасо-Преображенский храм (ул. Ивана Франко (боковая)):

  • 04:00 – 05:30 – Пасхальная утреня
  • 06:00 – 07:00 – Божественная литургия
  • 07:00 – 09:00 – освящение пасхальных корзин

Военный храм святого великомученика Георгия Победоносца (улица Илоны Зрини):

  • 00:00 – 01:30 – Пасхальная утреня
  • 02:00 – 03:00 – Божественная литургия
  • 03:00 – 08:00 – освящение пасхальных корзин.

Архикафедральный и митрополичий собор Воскресения Христова УГКЦ (площадь Шептицкого, 22):

  • 19 апреля с 16:00 до 21:00 – освящение корзин
  • 20 апреля в 8:00 и 12:00 – праздничные богослужения с освящением корзин

Собор Преображения Господня УГКЦ (Калушское шоссе):

  • 19 апреля с 16:00 до 19:00 – освящение пасок
  • 20 апреля в 5:30 и 10:00 – праздничные богослужения с освящением пасок

Свято-Троицкий кафедральный собор ПЦУ (улица Грюнвальдская, 1):

  • 19 апреля с 14:00 до 21:00 – освящение пасок
  • 20 апреля в 7:00 – праздничное богослужение с освящением пасок; в течение всего дня можно будет освятить пасхальную корзину

Приходско-гарнизонный храм Рождества Христова ПЦУ (улица Довженко, 2):

  • 19 апреля с 16:00 до 20:00 – освящение пасок
  • 20 апреля в 7:00 – праздничное богослужение с освящением пасок

Костел Христа Царя (Волчинецкая, 92):

  • 19 апреля с 12:00 до 17:00 – каждый час освящение пасхальных блюд
  • 20 апреля в 8:00, 12:00, 14:00 и 18:00 – праздничные богослужения.

Храм Холмской Иконы Божьей Матери (проспект Воли, 24):

19 апреля:

  • 07:30 – литургия;
  • 12:00-19:00 – освящение пасок;
  • 23:30 – полунощница.

20 апреля:

  • 00:00 – Пасхальная ранняя и литургия;
  • 13:00 – великая вечерня.

Кафедральный собор Святой Троицы (Градный спуск, 1):

19 апреля:

  • 7:00 – литургия (исповедь, причастие);
  • 9:00 – литургия (исповедь, причастие), панихида;
  • 12:00-21:00 – освящение пасхальных блюд
  • 23:20 – полуночная полуночная

20 апреля:

  • 00:00 – Крестный ход, ранняя, литургия, освящение пасхальных блюд;
  • 7:30 – литургия, освящение пасхальных блюд (нижний храм);
  • 17:00 – вечерня.

Свято-Николаевский храм (Владимирская, 104Д):

19 апреля:

  • 8:00 – исповедь и литургия;
  • 12:00 – 18:00 – освящение пасхальных приношений;
  • 21:00 – чтение книги Деяний святых апостолов;
  • 23:45 – пасхальная полунощница;
  • 00:00 – богослужение.

Луцкий монастырь Святого Василия Великого (Карпенко-Карого, 5):

19 апреля:

  • 09:00 – вечерня с литургией Василия Великого,
  • 15:00 – 20:00 – благословение пасок и других блюд.

20 апреля:

  • 07:30 – надгробное;
  • 08:00 – пасхальная ранняя пасхальная ранняя;
  • 09:00 – литургия, посвящение пасок;
  • 11:00 – литургия, посвящение пасок.

Кафедральный храм Преподобной Параскевы ПЦУ (Заньковецкой, 24):

19 апреля:

  • 08:00 – Божественная литургия по чину святителя Василия Великого;
  • 18:00 – 21:00 – освящение пасхальных корзин;
  • 23:00 – Полунощница;
  • 23:30 – Крестный ход вокруг храма.

20 апреля:

  • 00:00 – Пасхальная утреня;
  • 02:00 – Праздничная божественная литургия;
  • 04:00 – 06:00 – освящение пасхальных корзин;
  • 07:00 – вторая праздничная божественная литургия;
  • 9:00 – 12:00 – освящение пасхальных корзин;
  • 15:00 – большая пасхальная вечерня.

Церковь трех святителей ПЦУ (Коцюбинского, 2):

19 апреля:

  • 09:00 – Божественная литургия святого Василия Великого;
  • 23:00 – исповедь.

20 апреля:

  • с 00:00 состоятся полунощница, крестный ход вокруг храма, Пасхальная утреня, Праздничная божественная литургия, а также освящение пасок;
  • 04:00 – 09:00 – освящение пасок во внутреннем дворике храма.

Войти в храм можно будет до 23:30, а выйти верующие смогут после комендантского часа – в 4:00.

Собор Рождества Христова ПЦУ (Небесной сотни, 30):

19 апреля:

  • 17:00 – 20:00 – освящение пасок;
  • 23:30 до рассвета – святое богослужение.

20 апреля:

  • 05:00 – Святая литургия, освящение пасхальных корзин.

Храм равноапостольного князя Владимира ПЦУ (ул. Воробкевича):

19 апреля:

  • с 23:00 до утра – Святая литургия.

20 апреля:

  • 05:00 – Святая пасхальная литургия и освящение пасхальных корзин.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ (Русская, 28):

19 апреля:

  • с 07:30 – Вечерня с литургией Василия Великого;
  • 12:00 – 18.00 – освящение пасхальных корзин.

20 апреля:

  • 06:00 – Надгробное, утреня;
  • 07:00 – Святая литургия;
  • 10:00 – Святая литургия;
  • 07:30 – 17:00 – освящение пасхальных корзин;
  • 17:00 – вечерняя литургия.

Освящение пасхальных корзин в Виннице будет проводиться на прилегающей к храмам территории накануне Пасхи, 19 апреля, в течение всего дня, а также 20 апреля с 7:00.

В частности, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе ПЦУ расклад будет следующий:

19 апреля:

  • 7:00 – Часы, изобразительные, вечерня с Литургией
  • 11:00 – 23:00 – освящение пасок
  • 20:30 – Чтение Деяний святых апостолов

20 апреля:

  • 6:30 – Пасхальные часы, Божественная литургия, освящение пасок
  • 16:00 – Пасхальное вечернее богослужение Пасхальное вечернее богослужение

Кафедральный собор Касперовской иконы Божьей Матери: 

19 апреля:

  • 09:00 – вечерняя служба с Литургией святого Василия Великого,
  • 17:00 – освящение пасок

20 апреля:

  • 05:00 – праздничное богослужение
  • 08:00 – освящение пасок
  • 16:00 – вечернее богослужение

Приход Святого Иосифа Римско-Католической церкви:

19 апреля:

  • 18:00 – служба Великой Страстной субботы, освящение огня

20 апреля:

  • 8:00 – богослужение, процессия вокруг храма, освящение пасхальных блюд.

В Черкассах храмы ПЦУ будут освящать паски также и 19, и 20 апреля.

Богослужения в церквях Черкасс / Фото "ВыЧЕрпно"

 

 