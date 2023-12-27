Пять фокусов: Черник сказал, как должна измениться Россия, чтобы не представлять опасности
Пока одни обсуждают вопрос, что предложить Кремлю, чтобы он пошел на уступки в Украине. Другие утверждают, что никакие уступки не остановят аппетиты агрессивной политики, в которую превратился режим Владимира Путина.
Если даже Украина отвоюет границы 1991 года, Россия не прекратит терроризировать украинцев, пока в стране-агрессоре не изменятся пять факторов. Подробнее 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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О каких 5 фокусах говорится
Украина воюет с Россией с 1169 года, когда князь Юрий Долгорукий впервые разрушил Киев. Затем московский улус стал частью татаро-монгольской орды, а именно оттуда россияне и выросли.
Корень финно-угорских племен с татаро-монголами и нашими князьями-изгоями, которые принесли часть нашей культуры – это настоящая история россиян,
– подчеркнул военный эксперт.
В России должны измениться 5 фокусов и тогда она не будет представлять угрозу Украине.
- Забрать ядерное оружие – стратегическое и тактическое.
- Отрезать от безвозмездных сибирских ресурсов – нефти, газа, леса, бриллиантов, золота и так далее.
- Территория должна сжаться до размеров 1471 года – это последние карты, зафиксированные без присоединения Новгорода.
- Как минимум 60 лет, то есть три полных поколения, россияне должны проходить санацию – идеологическое очищение от величия.
- Территория страны-агрессора должна фрагментироваться на 15 и более государств.
Украина полноценно вступит в НАТО. Затем на нашей территории появятся военные базы Североатлантического альянса, в первую очередь мощные авиационные бригады американской армии.
Тогда мы выдохнем. Однако если этого не происходит и мы завтра выходим на границы 1991 года, затем виснем "на фонаре", приезжает Гарри Каспаров и становится президентом или допускают Навального, то в следующем цикле они неизбежно вернутся к старому,
– отметил Петр Черник.
На планете Земля демократическая Украина с собственной аутентичностью, культурой, мироощущением и мировосприятием не поместится с тиранической Россией. Это невозможно.
Россия не отказывается от планов захватить Украину
- Президент страны-террориста Владимир Путин 14 декабря провел пресс-конференцию по итогам года и "прямую линию" с народом. Во время этого действия глава Кремля говорил о ситуации внутри страны и войне в Украине, которую в России продолжают называть "СВО".
- По словам Путина, мир наступит тогда, когда оккупанты достигнут своих целей, которые у оккупантов за два года не изменились – "денацификация", "демилитаризация" и нейтральный статус Украины.
- Путин заявил, что в рамках "долевой мобилизации" в России было призвано 300 тысяч человек, 244 тысячи из них якобы сейчас находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча освобождена "в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и т.д.".
- После этого российские власти "перешли к набору военных на контрактной основе". По состоянию на 13 декабря 2023 года в российскую армию, как утверждает глава Кремля, вступили 486 тысяч "добровольцев".
- На фронте у россиян вроде бы все хорошо, и хотя "не всюду все вовремя поставляется, но собственно производство растет, много закупается".