Пять фокусов: Черник сказал, как должна измениться Россия, чтобы не представлять опасности

Пока одни обсуждают вопрос, что предложить Кремлю, чтобы он пошел на уступки в Украине. Другие утверждают, что никакие уступки не остановят аппетиты агрессивной политики, в которую превратился режим Владимира Путина.

Если даже Украина отвоюет границы 1991 года, Россия не прекратит терроризировать украинцев, пока в стране-агрессоре не изменятся пять факторов. Подробнее 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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О каких 5 фокусах говорится

Украина воюет с Россией с 1169 года, когда князь Юрий Долгорукий впервые разрушил Киев. Затем московский улус стал частью татаро-монгольской орды, а именно оттуда россияне и выросли.

Корень финно-угорских племен с татаро-монголами и нашими князьями-изгоями, которые принесли часть нашей культуры – это настоящая история россиян,

– подчеркнул военный эксперт.

В России должны измениться 5 фокусов и тогда она не будет представлять угрозу Украине.

Забрать ядерное оружие – стратегическое и тактическое. Отрезать от безвозмездных сибирских ресурсов – нефти, газа, леса, бриллиантов, золота и так далее. Территория должна сжаться до размеров 1471 года – это последние карты, зафиксированные без присоединения Новгорода. Как минимум 60 лет, то есть три полных поколения, россияне должны проходить санацию – идеологическое очищение от величия. Территория страны-агрессора должна фрагментироваться на 15 и более государств.

Украина полноценно вступит в НАТО. Затем на нашей территории появятся военные базы Североатлантического альянса, в первую очередь мощные авиационные бригады американской армии.

Тогда мы выдохнем. Однако если этого не происходит и мы завтра выходим на границы 1991 года, затем виснем "на фонаре", приезжает Гарри Каспаров и становится президентом или допускают Навального, то в следующем цикле они неизбежно вернутся к старому,

– отметил Петр Черник.

На планете Земля демократическая Украина с собственной аутентичностью, культурой, мироощущением и мировосприятием не поместится с тиранической Россией. Это невозможно.

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