Якщо навіть Україна відвоює кордони 1991 року, Росія не припинить тероризувати українців, допоки в країні-агресорці не зміняться п'ять чинників. Детальніше 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Про які 5 фокусів мовиться
Україна воює з Росією з 1169 року, коли князь Юрій Довгорукий перший раз зруйнував Київ. Потім московський улус став частиною татаро-монгольської орди, саме звідти росіяни і виросли.
Корінь угро-фінських племен з татаро-монголами та нашими князями-ізгоями, які принесли частину нашої культури – це справжня історія росіян,
– наголосив військовий експерт.
У Росії мають змінитися 5 фокусів і тоді вона не становитиме загрози для України.
- забрати ядерну зброю – стратегічну й тактичну.
- відрізати від безоплатних сибірських ресурсів – нафти, газу, лісу, діамантів, золота і так далі.
- територія має стиснутися до розмірів 1471 року – це останні карти, зафіксовані без приєднання Новгорода.
- як мінімум 60 років, тобто три повних покоління, росіяни мають проходити санацію – ідеологічне очищення від величі.
- територія країни-агресорки повинна фрагментуватися на 15 і більше держав.
Україна повноцінно вступить у НАТО. Опісля на нашій території з'являться військові бази Північноатлантичного альянсу, насамперед потужні авіаційні бригади американської армії.
Тоді ми видихнемо. Проте якщо цього не стається і ми завтра виходимо на кордони 1991 року, потім виснемо "на ліхтарі", приїжджає Гаррі Каспаров і стає президентом або допускають Навального, то в наступному циклі вони неминуче повернуться до старого,
– зазначив Петро Черник.
На планеті Земля демократична Україна з власною автентичністю, культурою, світовідчуттям та світосприйняттям не поміститься з тиранічною Росією. Це неможливо.
Росія не відмовляється від планів захопити Україну
- Президент країни-терористки Владімір Путін 14 грудня провів пресконференцію за підсумками року та "пряму лінію" з народом. Під час цієї дії глава Кремля говорив про ситуацію всередині країни та про війну в Україні, яку в Росії продовжують називати "СВО".
- За словами Путіна, мир настане тоді, коли окупанти досягнуть своїх цілей, які в окупантів за два роки не змінилися – "денацифікація", "демілітаризація" та нейтральний статус України.
- Путін заявив, що в межах "часткової мобілізації" в Росії було призвано 300 тисяч осіб, 244 тисячі з них нібито зараз перебувають у зоні бойових дій, 41 тисячу звільнено "у зв'язку з досягненням граничного віку, по здоров’ю тощо".
- Після цього російська влада "перейшла до набору військових на контрактній основі". Станом на 13 грудня 2023 року в російську армію, як стверджує глава Кремля, вступили 486 тисяч "добровольців".
- На фронті у росіян нібито все добре, і хоч "не всюди все вчасно поставляється, але власне виробництво зростає, багато закуповується".