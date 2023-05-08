Игнат объяснил, когда у Украины будет одна из лучших систем ПВО в мире
Источник:Media Center Украина
Украинские защитники первыми в мире сбили вражескую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot. Интересно, что в будущем наше государство может иметь одну из лучших систем ПВО.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил. Юрий Игнат также объяснил, что именно нужно, чтобы у нас была одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире.
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Когда у Украины будет одна из лучших систем ПВО
Сбивание гиперзвуковой ракеты "Кинжал" – это действительно историческое событие. Ведь нашему государству удалось показать, что можно эффективно бороться с российским оружием, якобы не имеющим аналогов в мире. Однако для этого требуется больше современных систем ПВО.
Игнат подчеркнул, что Украина великое государство, и нам есть что защищать. Речь не только о границах. Объекты нашей критической инфраструктуры, энергетики, атомные электростанции – это приоритетные цели для агрессора.
Они (россияне – 24 Канал) часто атакуют сами подстанции, обеспечивающие питание атомных энергоблоков. Поэтому мы должны понимать, что это серьезная угроза, и больше таких систем, как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну, и понятно F-16, без него никак, помогут нам создать одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире,
– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.
По его словам, именно после получения обещанной техники от иностранных партнеров Украина будет иметь одну из лучших систем противовоздушной обороны.
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Украинские воины впервые сбили российский "Кинжал"
- Ночью 4 мая 2023 года во время очередной атаки врага украинские защитники впервые сбили российский "Кинжал".
- Однако официально об этом историческом событии сообщили только через два дня, 6 мая. Сбивание российской гиперзвуковой ракеты "аналогов нет" подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
- Оккупанты запустили эту ракету из МиГ-31К, поднявшегося с аэродрома Саваслейка. По вражескому снаряду наши военные мощно отработали из ЗРК Patriot.
- Игнат рассказал, что до этого система ПВО "Патриот" никогда не работала с таким типом целей, как "Кинжал". В то же время он добавил, что оккупанты рано узнали о новых возможностях нашего государства.
- Спикер Воздушных сил подчеркнул, что для защиты от агрессора Украине нужно гораздо больше систем ПВО.