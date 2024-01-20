Украина может пойти на переговоры с Россией: у Зеленского объяснили, при каком условии

Михаил Подоляк предположил, при каких условиях Украина может пойти на переговоры с Россией. Спойлер – это может произойти, когда страна-террорист получит тактические поражения.

Подробности представитель Офиса Президента рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что переговоры могут начаться в тот момент, когда Россия уже потерпит тактические поражения. На территории страны-террориста начнутся разные процессы. В частности социальные напряжения и внутренние бунты.

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Если же говорить о переговорах, в которых Россия должна отказаться от ядерного оружия, это будет значить, что страна-террорист потерпела глобальное поражение. Она уже не может доминировать в глобальном политическом процессе и не имеет никаких ресурсов. Также на этом этапе Россию необходимо лишить права вето в Совбезе ООН.

Что о переговорах говорил Кулеба

Раньше возможность переговоров Украины с Россией прокомментировал Дмитрий Кулеба. Глава МИД Украины сказал, что это может произойти, когда наше государство будет чувствовать себя сильнее на поле боя. Для этого ВСУ нужно предоставить больше оружия.

Кулеба отметил, что миру лучше сделать это сейчас, чем потом останавливать Россию в разных частях мира. Также глава МИД подчеркнул: Украина никогда не сдастся России. Если у нас не будет оружия, мы будем воевать лопатами.

Россию следует лишить ядерного оружия

Иван Гаврилюк – заместитель министра обороны Украины – отметил, что все войны завершаются подписанием определенных документов. Очевидно, что война России с Украиной не станет исключением.

Будут подписаны соглашения – с одной стороны, коалицией государств, поддерживающих Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен включать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство представляет угрозу миру.

– отметил Гаврилюк.

Заместитель министра обороны уверен, что у страны-террористки необходимо забрать ядерное оружие. Россия – угроза для всего мира. Гаврилюк добавил: война России с Украиной должна завершиться выходом ВСУ на границы 1991 года. Следующей задачей Украины будет создать меры предосторожности, чтобы избежать нового нападения.

Как Украине победить

Также Гаврилюк объяснил, что должны делать украинцы, чтобы победить в войне с Россией. В частности, для этого необходимо развивать собственное производство. К слову, Владимир Зеленский недавно заявил, что в будущем Украина будет производить даже Patriot.

Также приоритетом является мобилизовать все силы на продолжение борьбы. Между тем, страны Запада должны продолжать предоставлять Украине необходимое оружие. Кроме того, важно, чтобы государства-союзники использовали все замороженные российские активы на помощь Украине.

Российским оккупантам не удастся реализовать никаких планов. Украинские защитники и защитницы освободят все оккупированные территории. Туда, наконец, вернется безопасность для местных жителей. Кроме того, российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по Украине.