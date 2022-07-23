Военный обозреватель предположил, через сколько времени Украина могла бы получить 50 HIMARS

Украине необходимо получить больше систем HIMARS, чтобы остановить наступление оккупантов. Речь идет о 50 установках.

По оптимистическим прогнозам, для этого понадобится примерно 3 месяца. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Александр Коваленко.

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Полсотни HIMARS за три месяца

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS продемонстрировали свою эффективность в борьбе против российских захватчиков. Увеличение количества такого оружия поможет выбить врага с украинских территорий.

Вскоре Украина должна получить 50 систем. Военный обозреватель подчеркнул, что необходимо учитывать бюрократическую волокиту, которая присутствует в принятии решений Вашингтона и логистике. Однако возможен и сценарий, по которому Украина получит оружие быстрее.

Экипажи могут быть подготовлены за месяц, а общее количество техники получено за 3 месяца,

– заметил Коваленко.

По его мнению, украинские защитники нуждаются в значительно большем количестве РСЗО HIMARS. Так, для осуществления воздействия по всей линии фронта требуется 80 единиц техники.

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Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму 270 миллионов долларов. Он включает в себя 4 установки HIMARS и боеприпасы к ним.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что этого количества мало, а в ближайшее время закончить войну с Россией. Он подчеркнул, что при таких условиях не стоит рассчитывать на то, что боевые действия могут закончиться до конца года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для сдерживания российской агрессии Украине необходимо 50 ракетных систем HIMARS. Если же говорить об эффективном контрнаступлении по всей линии фронта, то ВСУ нуждаются в 100 таких системах.

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