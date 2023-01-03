Есть абсолютная уверенность в нашей победе, – Минобороны о планах на 2023 год
В Украине продолжается уже 10 месяц российско-украинской полномасштабной войны. Несмотря на отсутствие достаточного количества тяжелого вооружения, военное руководство страны уверено, что победа Украины – не за горами.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она заявила, что за 10 месяцев полномасштабной войны украинские воины научились очень хорошо противостоять врагу.
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Какие планы у Минобороны на 2023 год
Маляр, суммируя достижения за 2022 год, рассказала, что наши воины уверенно воюют и двигаются к победе.
Мы знаем свои силы и знаем, что можем преодолеть различные бытовые и материальные испытания,
– сказала заместительница.
Размышляя о планах на 2023 год, Маляр сообщила, что у военного руководства есть абсолютная уверенность в нашей победе.
Успехи ВСУ на фронте: главное
- "Вторая армия мира" продолжает нести большие потери в циничной войне, которую она развязала против Украины. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 750 оккупантов.
- По состоянию на 3 января ВСУ уже ликвидировали 108190 захватчиков. Эти данные не окончательны, потому что производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- В Луганской ОВА рассказали, что в течение двух недель воины ВСУ следили за действиями оккупантов на территории военной базы в Сватово. Враг активно стягивал туда боекомплекты. В конце концов, бойцы ВСУ мощно ударили по складу.
- Кроме того, ВСУ в Макеевке ликвидировали сотни российских оккупантов. Также известно о многих пострадавших. В России из-за этого мощного "хлопка" началась истерика.
- В частности, запаниковал террорист Игорь Гиркин. Он расстроился, что в зоне поражения HIMARS – еще немало захватчиков и их техники. "Хлопок" будет продолжаться и дальше.