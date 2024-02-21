Когда стоит ожидать F-16 в Украине: глава МИД Нидерландов объяснила

Украина ожидает получения истребителей F-16. Руководительница Нидерландов, которые, кстати, одними из первых присоединились к авиационной коалиции, объяснила, когда это может произойти.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, когда наше государство может получить первые истребители F-16. По ее словам, над тем, чтобы наладить поставки продолжается работа.

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Процесс ускоряют

Глава МИД Нидерландов рассказала, что прежде всего, они открывают учебный центр в Румынии, поэтому делают все возможное, чтобы доставить их как можно быстрее, но есть некоторые условия, которые еще должны быть выполнены.

И это должно произойти в 2024 году, и чем раньше, тем лучше. Я не называю конкретных временных рамок на данный момент, но вы можете быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс,

– подчеркнула она.

Также министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот объяснила, может ли Украина получить более 24 обещанных самолетов. По ее словам, она не хочет этого обещать, однако отправка этих истребителей – это действительно важный сигнал.

Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 до лета, – CNN