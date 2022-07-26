Когда Украина получит HIMARS, ракеты на 300 километров и истребители: ответ конгрессмена США

На днях Белый Дом объявил о новом пакете военной помощи на сумму 270 миллионов долларов. Он предусматривает ракетные установки HIMARS и беспилотники, которые помогут Украине эффективно противостоять России.

Как сказал в интервью глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, Штаты предоставят Украине столько установок HIMARS, сколько будут иметь в своем арсенале.

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Заметим, что новый пакет военной помощи предусматривает:

4 ракетные установки HIMARS,

сотни беспилотников.

Но украинское военное руководство говорит о том, что Украине нужны не менее 50 установок HIMARS. В ответ Адам Смит заявил, что США готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько смогут.

Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25–30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других. Мы будем стараться предоставить так много, как сможем,

– подчеркнул он.

Сам конгрессмен США продвигает идею предоставления Украине ракет с дальностью 300 километров. По его мнению, чем больше дальность, тем лучше.

"Установки HIMARS с дальностью от 30 до 50 километров очень заметны – мы уже видели результат, буквально в этом месяце. Но если бы они имели еще большую дальность, россиянам было бы сложнее скрыть свое оборудование. Мы уже видим, что они продвигают его немного дальше вглубь", – подчеркнул он.

HIMARS помогают уничтожать врага на фронте. С помощью этих артсистем в воздух взмыли уже 50 российских складов. Такие данные озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.

Адам Смит подчеркнул, что делегация, с которой он прибыл в Киев – двухпартийная делегация из комитета вооруженных сил Палаты представителей США – полностью солидарна в этом вопросе. Все 5 членов делегации выступают за предоставление ракет большей дальности Украине.

Точных сроков передачи Украине мощного оружия в рамках нового пакета помощи Смит не назвал. В то же время относительно предоставления истребителей, например F-15 или F-16, Смит добавил, что это вопрос, который требует больше времени.

Я думаю, прямо сейчас главный фокус должен быть на этих ракетных системах. Относительно истребителей невозможно научиться пилотировать F-16 за неделю. Это требует времени, и их трудно доставить. Мы фокусируемся на ракетных системах, их дальности, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы,

– подытожил он.

Западное вооружение в Украине: последние новости

По словам Алексея Резникова , в Украину уже прибыли первые три немецких самоходных артиллерийских установки Gepard.

Эффективно работают на фронте САУ Panzerhaubitze 2000 года . В ВСУ даже показали видео, как все происходит.

Вместе с тем эксперт Валерий Романенко подчеркнул, что ВСУ очень нуждаются в авиации, говорится прежде всего об истребителях.

Украинские артиллеристы говорят, что несмотря на помощь Запада современного вооружения нашим защитникам все еще не хватает.

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