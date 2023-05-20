Самый грандиозный воздушный блокбастер всех времен: когда Украина надеется получить F-16
Источник:Минобороны
Украина надеется получить истребители F-16 осенью 2023 года. В Минобороны ожидают "военно-воздушный блокбастер".
В Минобороны Украины намекнули на "блокбастер" уже этой осенью. Западные СМИ также пишут о таких терминах.
Кстати говоря Мероприятие изменило позицию по F-16 для Украины: какие основные характеристики истребителей
Уже этой осенью! Самый большой военно-воздушный блокбастер всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!
– отметили в Минобороны.
Решения должны принять быстро
Украина надеется получить многоцелевые истребители F-16 осенью 2023 года. Об этом Washington Post сообщил советник Минобороны Юрий Сак. Он говорит о конце сентября – начале октября.
"Если решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября – начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", – сказал Сак.
Что этому предшествовало
- США 20 мая официально присоединились к авиационной коалиции и готовы тренировать украинских пилотов. Американские истребители F-16 будут предоставлять Украине при условии, что они не будут использоваться для ударов по территории России.
- По информации СМИ, у США более 1000 истребителей F-16. Столько же было продано союзникам и партнерам по всему миру.
- Этим заявлением из США можно заключить, что "лед тронулся", поскольку ранее ряд стран заявили о готовности передать нашим воинам свои самолеты, однако Штаты запрещали начало учений для наших пилотов.