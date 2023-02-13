Все оружие прибудет вовремя, Запад не готов проиграть России, – политический эксперт

В последние месяцы Запад активизировал военную помощь Украине. Однако скорость ее отправки зависит от нескольких факторов.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он считает, что дипломатически давить на Запад по передаче вооружения нужно, но следует помнить, что Украина получит все необходимое в те сроки, когда это будет реально необходимо.

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Клочок отметил, что скорость украинского контрнаступления зависит от получения желаемой оружия и техники от Запада. Однако не все решения зависят от украинского желания.

Передача оружия зависит от желания Запада; угроз, получаемых странами от введения санкций против России; кроме того, некоторые политики в Европе до сих пор боятся эскалации.

Внутренняя ситуация в Украине важна

По словам политического эксперта, во краеугольным камнем в передаче необходимого оружия Украины становятся также внутригосударственные проблемы, в частности коррупционная составляющая. Работа ДБР, СБУ, НАБУ, Офиса Генерального прокурора, следственные действия и обыски тому подтверждение.

Надо понимать, что на этом этапе для максимального уничтожения российского врага на территории Украины такого оружия в понимании военных достаточно,

– добавил говорящий.

Клочок о поставках западного вооружения: смотреть видео

Оружие прибудет вовремя

Клочок сообщил, что западные танки приедут в Украину быстрее, чем мы думаем. Германия, например, заявила, что танки поступят в конце марта. Также говорится не о 14 танках, как объявлял Олаф Шольц, два батальона – это 62 танка, как минимум. Хотя это немного, но будут и другие танки, подчеркнул военный эксперт.

Соединенные Штаты Америки выделили из бюджета средства на обучение наших пилотов на самолетах F-16. Они проходили такие учения,

– сообщил Клочок.

Он настаивает, что западная авиация прибудет тогда, когда реально это потребуется.

"Все приедет и прилетит, когда надо. Запад контролирует этот процесс, он не готов проиграть России", – резюмировал Клочок.

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