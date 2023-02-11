Зеленский спрогнозировал, когда Украина сможет вступить в ЕС и НАТО

Некоторые мировые лидеры считают, что нашей стране понадобится 10 лет, чтобы стать полноценным членом Евросоюза. Однако Владимир Зеленский так не думает.

Выступая на саммите, организованном банком JP Morgan, украинский лидер сказал, что Украина станет членом ЕС уже через 2 года.

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Президент убежден, что у Украины есть для этого все основания.

Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они в большей степени знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года,

– отметил глава государства.

Вместе с тем, Зеленский напомнил, что Украине нужны гарантии безопасности. И лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к Альянсу.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности является правильным. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил Зеленский.

Действительно ли Украина вступит в ЕС через 2 года

Столтенберг неоднократно говорил об "открытых дверях" в НАТО для Украины. При этом никакие возможные термины не называются. Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что сейчас Украина проходит важный путь реформ и обязательно вступит в ЕС. Возможно, это произойдет даже в ближайшие 2 года. Это возможно при условии, если:

будет сильна политическая воля к ускорению,

будет уверенность, чтобы проводить необходимые реформы.

Премьер Украины Денис Шмигаль также разделяет мнение, что на вступление Украины в ЕС понадобится 2 года. Еще в январе Шмигаль говорил о том, что Украина заканчивает выполнение 7 рекомендаций, позволяющих запустить процесс обретения нашим государством членства. Тогда он также отметил, что объем работы, которую должно проделать и уже выполнило наше государство, – колоссальный.