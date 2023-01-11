В этом году будет значительный прогресс, – Зеленский о членстве Украины в ЕС

В ходе своего традиционного вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с лидерами Литвы и Польши. В частности, он упомянул о вопросе интеграции нашего государства в Евросоюз, который поднимался во время этой встречи.

В среду, 11 января, глава нашего государства посетил Львов, чтобы провести предметный диалог с Дудой и Науседой в рамках Люблинского треугольника. По результатам переговоров в обращении к украинцам он отметил, что президенты Польши и Литвы готовы поддерживать наше государство в его стремлении стать частью Европейского Союза.

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Прогресс в вопросе членства должен быть ощутим

Украинский лидер отметил, что разговор с польским и литовским коллегами был очень содержательным. Такие вопросы, как членство Украины в Евросоюзе и даже НАТО, были на повестке дня.

Уже в этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции. Это касается прежде всего начала переговоров по членству. Польша и Литва одинаково готовы нас поддерживать, видят нас полностью интегрированными в европейские и евроатлантические структуры,

– констатировал Зеленский.

В то же время, он рассказал, что вместе с другими европейскими партнерами наше государство должно трансформировать эту "готовность и энергию", в реальное институциональное движение – то есть в реальные решения.

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