Самый трудный этап пройден: когда в Украине вернутся к плановым отключениям света
В Украине из-за массированной ракетной атаки России продолжают действовать графики аварийных отключений света. Если ситуация стабилизируется, то буду действовать графики плановых отключений.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Сообщается, что украинская энергосистема прошла самый сложный этап после атаки России 23 ноября и электроэнергия подана во все области.
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Все три атомные станции уже работают
Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины вновь соединена с энергосистемой Евросоюза. Кроме того, уже работают все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории.
Ожидается, что вскоре атомные станции выйдут на нормальную плановую мощность. После этого потребителей можно будет перевести на плановые графики отключения света.
Через 1–2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики,
– отметил Кудрицкий.
В Украине произошел блэкаут
- 23 ноября Россия уже 14 раз атаковала энергетическую систему Украины, выпустив около 70 ракет и дронов. Вследствие этого в Украине произошел блэкаут, но Россия не достигла своей цели. Врагу не удалось полностью оставить Украину без света.
- Следует отметить, что это не первый блэкаут на территории Украины. Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук информировал, что в сентябре в результате обстрелов России блэкаут произошел в Харькове.
- Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС. Днем 24 ноября первый блок Хмельницкой АЭС подсоединили к единой сети.
- Российские военные попали в инфраструктурный объект в Киеве, в результате чего столица осталась без электроэнергии. Свет в Киеве частично восстановили 24 ноября.
- Прилеты были зафиксированы на Львовщине, после чего в области частично пропал свет. Также оккупанты атаковали Винницкую область и Харьков.
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