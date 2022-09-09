Падение путинского режима начнется не с потери Крыма, а еще быстрее, – Пионтковский

Валерий Залужный 7 сентября опубликовал статью, в которой высказал свое мнение относительно ситуации на фронте. Аргументы Главнокомандующего ВСУ стали очень убедительны для политиков в Вашингтоне.

Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он отметил, что Залужный анализировал ситуацию с военной точки зрения.

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По словам Пионтковского, именно на этом основывается тезис Главнокомандующего ВСУ о том, что может быть с россией, если в 2023 году украинская армия освободит Крым.

Что приведет к краху путинского режима

В частности, Валерий Залужный в статье в соавторстве с Михаилом Забродским предположил, что в случае деоккупации полуострова можно говорить только о новом этапе противостояния между Украиной и россией.

С военной точки зрения это правильно, а с политической – нет. Не то что с потерей Крыма, а уже с потерей Херсона начнется падение путинского режима,

– подчеркнул российский публицист.

Как россияне воспринимают поражение на фронте в Украине

По его словам, то, что в россии не объявляют общую мобилизацию – очень красноречивый факт.

Это свидетельствует о том, что в российском обществе нет горячей поддержки войны в Украине. И любые неудачи русской армии очень обострят политическую ситуацию,

– объяснил Пионтковский.

Он отметил, что даже если сейчас путин начнет снова менять военное командование из-за позорных поражений оккупантов на фронте, это не поможет спасти ситуацию.

Как ВСУ помогут россиянам сбросить путина

Пионтковский считает, что в российском обществе все больше будет расти недовольство действиями российского диктатора.

ВСУ своими победами предоставят россиянам убедительные аргументы, с помощью которых удастся разрушить путинскую машину быстрее, чем до конца 2023 года,

– отметил публицист.

Стрим Дарии Кудимовой и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео

Поражение путина по Украине