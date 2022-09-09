Падение путинского режима начнется не с потери Крыма, а еще быстрее, – Пионтковский
Валерий Залужный 7 сентября опубликовал статью, в которой высказал свое мнение относительно ситуации на фронте. Аргументы Главнокомандующего ВСУ стали очень убедительны для политиков в Вашингтоне.
Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он отметил, что Залужный анализировал ситуацию с военной точки зрения.
Читайте также Путин в тупике, – Давидюк предположил, на какую страну россия планирует напасть следующей
По словам Пионтковского, именно на этом основывается тезис Главнокомандующего ВСУ о том, что может быть с россией, если в 2023 году украинская армия освободит Крым.
Что приведет к краху путинского режима
В частности, Валерий Залужный в статье в соавторстве с Михаилом Забродским предположил, что в случае деоккупации полуострова можно говорить только о новом этапе противостояния между Украиной и россией.
С военной точки зрения это правильно, а с политической – нет. Не то что с потерей Крыма, а уже с потерей Херсона начнется падение путинского режима,
– подчеркнул российский публицист.
Как россияне воспринимают поражение на фронте в Украине
По его словам, то, что в россии не объявляют общую мобилизацию – очень красноречивый факт.
Это свидетельствует о том, что в российском обществе нет горячей поддержки войны в Украине. И любые неудачи русской армии очень обострят политическую ситуацию,
– объяснил Пионтковский.
Он отметил, что даже если сейчас путин начнет снова менять военное командование из-за позорных поражений оккупантов на фронте, это не поможет спасти ситуацию.
Как ВСУ помогут россиянам сбросить путина
Пионтковский считает, что в российском обществе все больше будет расти недовольство действиями российского диктатора.
ВСУ своими победами предоставят россиянам убедительные аргументы, с помощью которых удастся разрушить путинскую машину быстрее, чем до конца 2023 года,
– отметил публицист.
Стрим Дарии Кудимовой и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео
Поражение путина по Украине
- Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают временно оккупированные города и поселки. Российские генералы не знают, как доложить о провалах на фронте.
- Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс отметил, что российский диктатор владимир путин зациклен на "контроле над Украиной", но он недооценил Киев.
- Ранее Андрей Пионтковский отмечал, что Херсон – очень важный для путина город. Это ведь единственный областной центр, который оккупанты захватили после 24 февраля. По мнению публициста, в случае потери Херсона окружение путина не простит ему такого позорного поражения.