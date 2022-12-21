До плановых отключений света в Киеве еще далеко, но прогнозы должны быть оптимистичными
В Киеве ситуация с электроснабжением остается сложной. И до плановых отключений света жителям столицы еще далековато.
Хотя до плановых отключений света в Киеве еще далеко, прогнозы должны быть оптимистичными. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер КГВА Михаил Шаманов, пишет 24 канал.
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В Киеве продолжаются аварийные отключения
Михаил Шаманов сообщил, что генерация ограничена, поэтому столица получает лимитированный объем электроснабжения. В Киеве продолжаются аварийные и экстренные отключения, однако хорошая новость в том, что водо- и теплоснабжение работают.
Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые отключения, на эти графики пока рано, но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тепло в домах киевлян есть. В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичны. Все починим,
– сказал Шаманов.
Какая ситуация с электроснабжением в Киеве
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко тоже сказал, что на плановые графики тоже пока не стоит рассчитывать. Сейчас мощность в столице на 50% меньше необходимой, из которой нужно заживить критическую инфраструктуру.
- В Киевской области без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
- Утром 20 декабря в Киеве были значительные перебои в работе метрополитена, а наземные станции не работали. Также были существенные задержки электричек.