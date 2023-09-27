Е-реестр военнообязанных: когда он заработает и будут ли повестки онлайн

В Украине планируют ввести электронный реестр призывников и военнообязанных "Оберіг". Пока не говорится о вручении повесток онлайн, однако это можно изменить при необходимости.

Закон о едином электронном реестре военнообязанных и призывников одобрили в 2017 году. Реестр формально запустили 28 марта 2022 года, однако полной базы всех военнообязанных там не было, пишет 24 Канал.

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Когда заработает реестр военнообязанных

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безугла рассказала, что электронный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг" готов уже на 90%, сообщает ВВС Украина.

"С наполнением реестра "Оберіг" большой прогресс, там уже есть данные по почти всем военнообязанным – 90%. Далее работаем с Минцифрой, чтобы связали другие реестры с этой базой данных", – заявила Безугла.

Как говорит Безугла, по полной с коммуникацией с реестрами других органов власти "Оберіг" должен заработать осенью.

Могут ли вручать повестки онлайн

Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский ранее заявлял, что повестки в "Дії", возможно, будут, однако не в краткосрочной перспективе.

По его словам, подобная опция потенциально может быть в будущем.

Марьяна Безугла отмечает, что пока не существует механизма, как с помощью этого реестра рассылать повестки в электронном, а не в классическом виде.

"Решения еще нет. Это чувствительный вопрос. Повестка через смс или в "Дії"? Нет, повестку в "Дії" мы точно не будем делать в таком формате", – сказала Безугла.

Адвокат Марина Бекало рассказала, что вызов военнообязанных и призывников в ТЦК и СП в телефонном режиме или по электронной почте станет возможным только при внесении соответствующих изменений в правила военного учета, информирует ТСН.ua.

"Все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК и СП на сегодняшний день ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах", – рассказала адвокат.

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