Сколько времени понадобится ВСУ, чтобы прорвать всю оборону россиян: анализ фронта от Свитана

Россияне не перестают атаковать Украину с воздуха. Сейчас от обстрелов особенно сильно страдает Юг Украины – Одесскую область россияне терроризируют, чтобы любыми способами препятствовать экспорту украинского зерна.

Однако это не влияет на успехи ВСУ на фронте, ведь они уже преодолели кое-где первую линию обороны врага, которая была самой крепкой из всех. Сколько времени бойцам понадобится, чтобы преодолеть две другие линии обороны противника в ежедневной сводке для 24 Канала предположил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Уже второй год, как только речь начинается о зерновой сделке, россияне начинают террористические атаки.

В прошлом году это произошло в Виннице, тогда россияне убили много мирных людей и продолжается это до сих пор. До сих пор некоторые никак не поймут, что с россиянами нет смысла говорить об этой сделке, даже касаться ее,

– добавил Свитан.

Россияне жалуются и разводят руками

В ночь на 8 сентября в Москве происходили очередные "салюты" – мощно горела федеральная таможенная служба. Также пожар произошел на заводе "Кремный Эл" в Брянске. В России продолжается уничтожение производства микроэлектроники – основной элементной базы производства ракет и систем вооружения.

Тем временем на левом берегу Херсонщины во временно оккупированных Олешках вчера взорвали авто с коллаборантами, в сети появилось видео.

Думаю, это работа спецслужб, вероятно, СБУ. Продолжается контрразведка, уничтожение российских окупантов и на оккупированных территориях, и на территории России,

– заметил полковник запаса.

Он убежден, чтобы бороться с террористическими действиями россиян должна быть соответствующая правовая база, которая бы признала, что министерство обороны и другие подобные структуры являются террористическими организациями в России.

Свитан проанализировал события на фронте: смотреть видео

Когда ВСУ могут прорвать вторую и третью линию обороны врага

Разведка США сообщила, что по их подсчетам до конца года ВСУ удастся порвать все линии обороны россиян.

Согласно данным, озвученным генералом Александром Тернавским, около 60% сил и средств россияне вложили в первую линию обороны, ее украинские защитники прошли за 3 месяца. И по 20% было вложено во вторую и третью линию обороны. Итак, предположил Свитан, еще по месяцу на каждую линию понадобится ВСУ, чтобы прорваться на Юге.

Я думаю, что где-то в октябре мы точно пройдем третью линию обороны, это примерно в районе Токмака. Если мы к осенним дождям подойдем к югу от Токмака, ближе к Азовскому побережью, дожди мешать не будут. Они, по меньшей мере, не будут наносить такой вред, как если бы мы находились на уровне Запорожья или центрального, северного Донбасса,

– объяснил военный аналитик.

Если будет достаточное количество сил и средств, то и форсирование Днепра и выход в Крым возможно в этом году, считает Свитан. Ведь, по его словам, в направлении Олешки – Армянск дожди слишком влиять на фронт не будут.

Россияне будут целиться в энергетическую инфраструктуру

В разведке сообщают, что в конце сентября – начале октября россияне могут возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Подобные атаки по инфраструктуре уже начались, они будут продолжаться, ведь геноцидные планы россиян подразумевают именно моральное давление на гражданское население.

Свитан считает, что интенсивность ракетных атак будет меньше, россияне прибегнут скорее к использованию дронов-камикадзе.

Но увеличение плотности зенитно-ракетных комплексов, увеличения мощности противовоздушной обороны, произошедшие за год не позволят россиянам, как они пытались, сделать блекаут,

– подчеркнул полковник в запасе.