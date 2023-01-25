Если мы достигнем Энгельса, мы достигнем Кремля, – ГУР

Россиянам рано или поздно придется наконец-то понять, что на территории России не останется безопасных для них мест. Особенно это касается населённых пунктов, где расположены военные объекты врага.

На этом во время интервью намекнул заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Он попытался объяснить, на каком расстоянии от Украины россиян ожидает опасность и "хлопок".

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Все зависит от критических целей

По словам Скибицкого, говорится не столько об расстоянии. Здесь скорее следует понимать о том, насколько гипотетические цели критичны для России. Этими словами он еще раз напомнил, что Украина, если и атакует, то исключительно военные объекты.

Чтобы лучше объяснить, что он подразумевает, замглавы ГУР решил вспомнить статистику ракетных ударов. Просто освежить в памяти, откуда Украину атакуют русские военные.

Если воздушное базирование, то это территория России. Если "Искандеры", то это либо временно оккупированные территории, либо поближе к нашей границе. С-400, С-300 из той же России,

– подчеркнул он.

Ведущая Наталья Мосейчук отметила, что ПВО Россия почему-то расставила не вокруг Энгельса, а – Кремля. Это и подсветил Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что это свидетельствует об одном: "достигаем Энгельса – достигнем и Кремля".

О чем накануне предупредили в разведке