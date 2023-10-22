При каком условии российские фронты начнут складываться, как домино: военная сводка от Свитана
Война полностью перейдет в другой режим после предоставления нам самолетов со всем необходимым вооружением. Это станет серьезным ударом для российских войск на поле боя.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала подчеркнул, что вопрос только в количестве истребителей и вооружения.
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Как появление авиации повлияет на фронт
Полковник запаса отметил, что авиационная компонента является основной в ведении боевых действий, по крайней мере, в начале этого тысячелетия. Ведь, прежде всего, боевые задачи выполняет авиация, не теряя ни летчиков, ни самолетов.
По его словам, если в пару с самолетами F-16 к нам зайдет система дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS – россиянам нечем будет против нее устоять. После появления данной системы война полностью перейдет в другой режим.
Российские фронты будут складываться, как домино, один за другим,
– подчеркнул Свитан.
Летчик-инструктор заметил, что даже не нужно на весь фронт сразу. Достаточно будет начать с одного, а дальше с помощью авиации поочередно сложатся все фронты. Вопрос только в количестве самолетов – их нужно около сотни, а также вооружении – ракет и авиабомб должно быть достаточно для выполнения боевых задач.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Когда может закончиться война с Россией
Свитан отметил, что на следующий год ведение войны полностью профинансировано серьезной помощью от наших партнеров. Речь идет о периоде до следующего сентября – октября.
По его словам, учитывая определенные этапы подготовки и проведения предвыборных кампаний, именно сентябрь является основным месяцем для информационной подачи под выборы президента США.
В среднем, наверное, удар будет столь серьезный после появления авиации,
– считает полковник запаса.
По его мнению, к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.
Какая сейчас ситуация на фронте: главное
- Украинские защитники сдерживают наступление оккупантов на Востоке, в частности, отражают попытки россиян окружить Авдеевку. В то же время, наши воины штурмуют врага в районе Бахмута.
- Из-за колоссальных потерь противник перебрасывает силы с территории России на Таврическое направление. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что участились случаи, когда россияне не ориентируются на местности и на поле боя.
- Россия больше всего перебрасывает диверсантов в сопредельные украинские области. Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что эти группы пытаются выявить места расположения Сил обороны Украины, подразделений ГПСУ, ВСУ, Нацгвардии.