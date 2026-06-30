Путин в ловушке: что станет главным стимулом для диктатора, чтобы положить конец войне

В России растет недовольство из-за постоянных ударов Украины, топливного кризиса и проблем в оккупированном Крыму. Западные СМИ предполагают, что этот комплекс факторов в конечном итоге может заставить диктатора пойти на переговоры.

Как рассказал 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, сложная ситуация в Крыму действительно представляет собой серьезную проблему для Владимира Путина. Впрочем, пока речь не идет о физической потере Россией контроля над полуостровом.

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Какой фактор станет решающим для Путина?

Все, что сегодня происходит, является серьезным ударом для Путина. Особенно если учесть, что сейчас идет пятый год войны, а глава Кремля не может обеспечить стабильную жизнь в стране. Более того, постоянные удары по НПЗ уже невозможно скрыть или замалчивать.

В Крыму ситуация крайне плохая, к тому же полуостров очень важен для Путина. Это символ оккупации. Но, на мой взгляд, важнейшим аспектом, который подтолкнет Путина к прекращению войны, является ситуация на фронте,

– подчеркнул военный обозреватель.

Когда Путин поймет, что у него на поле боя катастрофическая ситуация и он не сможет захватить Донецкую область, тогда это станет главным стимулом для завершения войны.

Также звучат предположения о том, готов ли диктатор повысить ставки. Здесь все будет зависеть от того, сочтет ли он это целесообразным.

Каков ключевой фактор для завершения войны: смотрите видео

Без захвата Донецкой области на фоне всех проблем Путин будет выглядеть проигравшим. Всем станет ясно, что он не выполнил своих обещаний. Для него это будет политической смертью. Еще одним вариантом повышения ставок может стать мобилизация или удары по объектам в Украине, по которым Россия еще не наносила ударов.

У Путина еще есть определенные варианты, но на самом деле он в ловушке. Россия уже много раз наносила удары по Украине, соответственно украинцы это также понимают, поэтому вариантов не так уж и много. Что касается ядерного оружия, то шансы на это крайне низки,

– подытожил Дэвид Шарп.

Интересно, что в Кремле продолжают игнорировать проблемы на топливном рынке. Нехватку топлива там объясняют не ударами Украины, а "ажиотажным спросом". Пресс-секретарь Путина пообещал стабилизировать рынок и якобы для этого уже определили меры. До этого стало известно, что Россия планирует импортировать нефтепродукты, но только если "найдет приемлемые предложения".