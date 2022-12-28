Половина пути к победе уже пройдена: Данилов рассказал, что ждет украинцев дальше
Источник:Алексей Данилов
В Украине длится 10 месяцев российско-украинской войны. Пришло время для максимального сосредоточения украинцев на победе.
Несмотря на позорные поражения на фронте, Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Путин продолжает пытаться ликвидировать нашу государственность и уничтожить украинцев как нацию.
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Пол пути к победе уже пройдено
Данилов отметил, что Украина преодолела уже половину своего пути борьбы за независимость. Однако, по словам чиновника, самые тяжелые дни – впереди.
Но впереди самый трудный отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления,
– объяснил секретарь СНБО.
Анализируя слова Данилова, можно сказать, что война в Украине находится на кульминационной стадии. Враг стягивает свои войска и технику для нового наступления, однако его силы и резервы уже иссякли.
В частности, на это повлияли и недавние взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. В результате "хлопка" есть жертвы и пострадавшие среди российских военных. В минобороны России отметили, что "осколки ракет" убили троих и ранили четырех военнослужащих.
Последние заявления Данилова
- Секретарь СНБО напомнил украинцам, что увлекаться употреблением терминов "орк", "русня" и "свинособаки" не стоит. Важно, чтобы украинцы называли вещи своими именами. Кроме того, по его словам, такое сравнение оскорбительно для собак и ни в чем не повинных свиней, которые оказались "чистоплотнее и чище, чем оккупанты".
- Данилов также отреагировал на нытье митрополита УПЦ Павла Лебедя, который просил Зеленского "защитить" церковь. Он отметил, что если священники действительно не имеют никакого отношения к России и хотят справедливости, то им нужно заявить, что Путин сатана.
- Кроме того, чиновник предположил, что российские оккупанты могут отложить массированный обстрел украинской инфраструктуры перед Новым годом из-за экономии ракет, но гарантии этому нет. По его словам, людям нужно себя беречь и соблюдать правила безопасности в любом случае, когда речь идет об угрозе обстрелов в праздники.