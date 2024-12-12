Сегодня Путин есть, завтра его не будет, – в Польше заявляют о приближении к прекращению огня

Возможность прекращения огня в Украине становится все более реальной в ближайшее время, несмотря на сложную ситуацию на линии боевого соприкосновения. В Польше уже начинают обсуждать сроки начала восстановления нашего государства.

Там предполагают, что соответствующие меры могут начаться во второй половине 2025 года. Так считает полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также "Трамп может давить и на Киев, и на Москву": разговор с Майклом Кларком о завершении войны

Что заявили в Польше о войне

Польский чиновник убежден в том, что война не закончится быстро, однако он предполагает прекращение огня и завершение горячей фазы на фронте. По его словам, ключевым остается то, при каких условиях это произойдет, и что будет после этого.

По его мнению, повторение подобного сценария с началом боевых действий снова не станет для России проблемой, и Москва может в очередной раз "разморозить" свою агрессию. В то же время он не считает прекращение огня на текущей линии окончательной потерей территорий для Украины.

Сегодня Путин есть, завтра его не будет,

– заявил представитель польского правительства.

Павел Коваль также отмечает, что в территориальном вопросе Запад ориентируется на границы Украины, которые признаны международным правом, а не на текущую ситуацию на фронте и подконтрольные врагу участки. Кроме вышеупомянутого, он высказался и о восстановлении.

"Кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", – резюмировал он.

К слову, днях Трамп заявил, что президент Украины хочет прекращения огня и заключить мир. Зеленский считает, что для этого пришло время. По словам новоизбранного американского лидера, Путин тоже должен думать, что пришло время говорить о мире, поскольку он проиграл, потеряв 700 тысяч человек.