Есть только один способ остановить российского диктатора. Профессор американистики Скотт Лукас озвучил 24 Каналу мнение, что это будет возможно только при условии, если у Путина не будет ресурсов продолжать вторжение.
Как остановить Путина?
Скотт Лукас отметил, что Кремль продолжает вести агрессивную войну. Владимир Путин не собирается идти на компромиссы. Поэтому прекращение огня в Украине произойдет не скоро.
Путин имеет цель сломать, расколоть Украину, сделать украинцев в некоторых частях страны россиянами. Единственный способ, как он откажется от этого – это когда он больше не будет иметь ресурсов, чтобы продолжать вторжение. В частности, экономических. Тогда он остановится,
– считает он.
Последние заявления Путина
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "не видит готовность Украины к миру". По его словам, Киев якобы отказывается от дипломатического завершения войны. В то же время он не смог отрицать, что наше государство таки хочет вести диалог.
Путин цинично заявил, что Россия не считает себя виновной в смертях украинцев, потому что "не она начинала войну". Он в очередной раз пожаловался, что якобы Москву обманули и заставили применить силу против Украины, но первым войну начал "киевский режим при поддержке западных сил".
Кроме того, Путин пригрозил "большой войной" Европе. Однако так называемый глава Кремля назвал условие, при котором ее не будет. Он ответил, что Россия не начнет новые войны, если ее "не будут надувать, как надули с расширением НАТО на восток".