Есть только один способ остановить Путина в Украине, – эксперт

Владимир Путин не собирается останавливать войну против Украины. В своих выступлениях он говорит о намерениях забрать "исторические российские территории", отвергает переговоры и продолжает рассказывать о якобы "нелегитимности" украинской власти.

Есть только один способ остановить российского диктатора. Профессор американистики Скотт Лукас озвучил 24 Каналу мнение, что это будет возможно только при условии, если у Путина не будет ресурсов продолжать вторжение.

Как остановить Путина?

Скотт Лукас отметил, что Кремль продолжает вести агрессивную войну. Владимир Путин не собирается идти на компромиссы. Поэтому прекращение огня в Украине произойдет не скоро.

Путин имеет цель сломать, расколоть Украину, сделать украинцев в некоторых частях страны россиянами. Единственный способ, как он откажется от этого – это когда он больше не будет иметь ресурсов, чтобы продолжать вторжение. В частности, экономических. Тогда он остановится,

– считает он.

Последние заявления Путина