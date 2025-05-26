Не только экономика: что может повлиять на возможность России вести войну

У России большие проблемы в экономике, поэтому возможностей вести войну против Украины становится все меньше. Однако война точно не будет длиться дольше, чем жизнь кремлевского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, Путин точно не будет жить долго, если учитывать состояние его здоровья и политические факторы.

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"Все зависит от здоровья Путина"

Николай Давыдюк отметил, что сейчас война в Украине будет ограничиваться не только возможностями России, но и, в частности, возрастом Путина, который лимитирован. В нашем государстве и на Западе президенты меняются, однако в стране-агрессоре власть принадлежит одному диктатору.

Поэтому сейчас российская возможность длины войны ограничивается жизнью и здоровьем Путина. Если в Украине эта величина переменная, то у них постоянная. Поэтому сейчас мы можем это учитывать как факт,

– считает он.

То, что происходит на линии фронта, также сильно зависит и от наших партнеров, от их технологических возможностей и так далее.