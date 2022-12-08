Подоляк назвал условие, которое точно будет означать окончание войны
Украина не собирается идти ни на какие компромиссы с Россией относительно замораживания боевых действий или других абсурдных договоренностей о новой линии разграничения и т.д. Условный "Минск-3" никому не нужен. Финал войны может быть только один.
Об этом 24 каналу в эксклюзивном интервью рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, ни в коем случае нельзя идти на подписание мирного договора с Россией в сложившейся ситуации.
Важно Когда закончится война: что об этом говорят Украина, Россия, Запад и история
Возможно, некоторые люди рассчитывают на условный "Минск-3" с новой линией разграничения. Но последствия такого решения будут катастрофическими. Война на этом не окончится.
Это не будет финалом войны. Это будет начало другого этапа войны. И опять-таки мы получим внутренние негативные процессы в Украине,
– отметил Подоляк.
Когда закончится война в Украине
Рано говорить о сроках окончания боевых действий. Но есть одно четкое условие, при котором война завершится. Это – полное поражение России на территории Украины. Иного варианта нет.
Я хочу, чтобы все поняли. Фактически война закончится только тогда, когда Россия проиграет на территории Украины в полном объеме. 90% украинского общества имеют консенсус. Война может закончиться в тот момент, когда Россия окончательно покинет территорию Украины в полном объеме,
– подчеркнул Подоляк.
В полном объеме – это вместе с полуостровом Крымом и оккупированными с 2014 года землями Донецкой и Луганской областей.
Подоляк подчеркнул – нет никакого Крыма, который якобы де-факто контролирует кто-то другой, и никакого так называемого "донбасского народа". Никто не позволит выносить вопросы насчет этих территорий на отдельное обсуждение. Это все – территория Украины.
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Дальше будет еще интереснее
После военного поражения продлится определенный процесс финализации войны. Тогда Украине нужно будет выполнить до конца 2 важных процесса в отношении России. Первый – это репарации.
Мы должны забрать у них ряд репараций. При этом они не должны быть одноразовыми. Все должно быть распределено в течение 10 – 20 – 30 лет. Это огромная сумма, которую Украина должна взыскать с России. И репарации должны быть наложены не на один год, – убежден Подоляк.
Второй процесс – привлечение к ответственности всех российских военных преступников. Помимо этого, Украина должна взять десятки и сотни россиян на специальный международный трибунал.
Важные прогнозы по войне в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда в Украине может завершиться война. Он осторожно надеется, что "мирное время" наступит уже в следующем году.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, может ли война в Украине затянуться до 2024 года. Такой вариант возможен из-за определенных геополитических нюансов. Однако не факт, что он сбудется.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что ближайшие месяцы войны могут быть тяжелыми. Поэтому он призвал партнеров удвоить военную помощь для Украины.