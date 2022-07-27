Когда закончится война в Украине: таролог сделала прогноз

Война в Украине продлится еще несколько месяцев. Она не затянется на годы – таролог сделала конкретный прогноз, когда закончится война.

Такой прогноз на стриме, который транслировали на ютубе 24 канала, сделала украинская таролог Людмила Хомутовская. По ее словам, сравнительно скоро боевые действия должны завершиться. Но в 2022 году еще будет продолжаться война в Украине .

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Когда закончится война в Украине

Людмила Хомутовская сразу на стриме проверила карты и озвучила свой прогноз. Она отмечает, что переговоры между Украиной и россией начнутся уже в феврале 2023 года. А в марте закончится война.

Позже она уточнила, что Украина сможет вернуть временно оккупированные территории с 24 февраля еще до конца 2022 года. А вот с Крымом и так называемым ОРДЛОм на тот момент будут определенные вопросы.

Когда закончится война и что произойдет с Путиным – рассказывает Людмила Хомутовская: смотрите видео

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