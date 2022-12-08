Зеленский предположил, когда закончится война в Украине
Источник:Politico
Украинцы надеются, что скоро война в нашей стране закончится. Президент Владимир Зеленский уже предположил, когда наступит мир.
К слову, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что война может затянуться. А эксперты думают, что мир должен наступить весной 2023 года.
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Зеленский рассказал, когда закончится война
Украинский лидер заявил, что надеется на "мирное время" для своей страны в следующем году.
Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время,
– сказал Зеленский.
Также он поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".
"Украинские военные, защищающие всех нас на поле боя, – это №1", – добавил президент.
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