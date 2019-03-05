Самый большой провал Путина и введение миротворцев: интервью с экс-министром обороны Британии

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В Европе рассматривают введение в Украину миротворческого контингента для обеспечения выполнения мирного соглашения. Это должны быть соответствующие военные силы, способные дать отпор российским оккупантам в случае агрессии, а ни в коем случае не похоже на миротворческое мероприятие ООН, которое убегает в случае какого-то обострения.

Такое мнение в интервью на 24 Каналу рассказал бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Больше о миротворческой миссии для Украины, Дональде Трампе и самом большом провале Владимира Путина – читайте далее в материале.

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Какие серьезные опасения есть относительно Трампа

Какие шансы на прекращение огня в Украине в 2025 году?

Война – это огромное кровопролитие, и все хотят, чтобы конфликт закончился. Это должно завершиться справедливым образом как с точки зрения Украины, которая подверглась вторжению, так и с точки зрения более широкой безопасности тех, кто живет на европейском континенте. Я имею глубокое беспокойство относительно потенциальной формы этого мирного урегулирования. Но нам надо подождать и посмотреть, поскольку еще слишком рано говорить о том, о чем еще будут договариваться.

Я уверен, что все радовались бы миру, но не думаю, что это должен быть мир любой ценой. В частности, мы не должны позволять диктатору Владимиру Путину чувствовать, что он получил преимущество, потому что это будет иметь плохие последствия для будущих конфликтов.

Верите ли вы, что президент США Дональд Трамп действительно может посадить Владимира Путина за стол переговоров и заставить его пойти на серьезное мирное соглашение?

Я уверен, что он посадит его за стол переговоров. Меня беспокоит то, что он может сделать это, пойдя на слишком много уступок от имени Украины и вообще договариваться без ее участия. Президент Трамп часто называет себя экспертом в переговорах, но это не обычные переговоры, во время которых вы отдаете несколько ключевых "карт" еще перед тем, как сесть за стол. Поэтому я был обеспокоен некоторыми вещами, которые он говорил.

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С другой стороны, это было давно, и очевидно, что никто не хочет видеть кровопролития. Следовательно, трудно что-то знать, не видя результата такого соглашения, но у меня есть существенные опасения по этому поводу.

Считаете ли вы, что Трамп уже уступил Путину, исключив членство Украины в НАТО, а также сделав другие заявления о способности Украины вернуть себе собственные территории?

Да. Думаю, проблема в том, что Европа слишком долго говорила о безопасности, но не была готова тратить на это деньги. Если бы Европа тратила на оборону примерно на том же уровне, что и американцы, скажем, 3,5% своего ВВП, то мы не были бы в таком положении. Мы бы не зависели от американцев, не были бы подвластны США – стране, которой даже нет на нашем континенте и которая занимается вопросом Украины и России.

Поэтому мы сами ответственны за то, что Европа не тратила достаточно денег на оборону в течение длительного периода. И я говорю это как человек, который ранее был министром обороны и является крупнейшим сторонником увеличения расходов на оборону. Но даже я не думаю, что мы и остальные страны Европы тратили достаточно.

Считаете ли вы, что Украина теперь имеет собственное место за столом переговоров?

Я считаю, что необходимо, чтобы Украина там была. Вы не можете достичь мира без страны, которая подверглась вторжению. Я обеспокоен тем, что Трамп, который считает себя мастером в заключении сделок, является слишком близким к Путину в этом вопросе.

Путин безосновательно вторгся в Украину, этому нет никакого оправдания. Он нарушил международное право, отправил сотни тысяч россиян на смерть, повлек гибель многих украинцев. Он является диктатором, который начал проводить нелегитимные выборы. Он убивает своих противников и избавляется от оппозиционеров.

Мысль о том, что лидер свободного мира не может различить, кто здесь диктатор, – абсолютно отвратительна. Поэтому это важно, и хотя я хочу мира, но это должен быть справедливый мир. В противном случае Путин просто использует время, чтобы перегруппироваться и попытаться напасть снова.

Вызывает беспокойство тот факт, что Украина была исключена из первоначальных дискуссий. Я верю, что это изменится. Надеюсь, что встреча президента Владимира Зеленского в Вашингтоне оправдает ожидания, тон изменится, а все это окажется искусной техникой ведения переговоров президентом Трампом. Меня беспокоит то, что есть сейчас, потому что это идет не так.

Может ли Великобритания проводить операции в Украине без США

28 февраля в Вашингтоне проходила встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа , которая обернулась скандалом. В конце концов украинская делегация преждевременно покинула Белый дом.

Дональд Трамп заявил, что Путин не будет против европейских миротворческих сил в Украине. Можете ли вы представить себе такой сценарий?

Да, я могу. Думаю, это может стать частью соглашения. Вопрос в том, что должно быть отдано в обмен на мир. Подозреваю, что соглашение, которое президент имеет в виду, заключается в том, что Россия сохраняет территорию, которую захватила еще с 2014 года, как, например Крым, в обмен на мир. А он, вероятно, будет обеспечен наличием европейских войск.

Это потребует американских гарантий безопасности, иначе Путин может снова напасть. Так что все зависит от условий, на которых будет заключаться такое соглашение. Я всегда считал, что это – ваша страна. Украина принадлежит украинцам. Только от вас зависит, хотите ли вы принять долгожданный мир в обмен на территорию. Не должно быть других стран, которые заставляют вас это делать.

Безусловно, Соединенное Королевство было сторонником Украины номер один в этой войне, но это не должно заставлять вас действовать вопреки вашим собственным интересам. Должно быть решение Украины и украинского народа.

Премьер-министр Великобритании представил Дональду Трампу свой план по развертыванию европейских миротворческих сил. Способна ли британская армия проводить такие масштабные операции на земле в Украине без американских войск?

Да, конечно, мы можем. Много говорят о размере британской армии, но часто люди путают армию со всеми военными силами. Мы тратим около 66 миллиардов фунтов, это примерно 75 – 80 миллиардов евро в год на нашу армию. Мы самые большие по объемам расходов на оборону в Европе, вторые в НАТО после Америки. И когда дело доходит до войск, конечно, такие люди, как я – бывший министр обороны, всегда хотят видеть больше войск.

Например, у нас есть Силы быстрого реагирования совместно с Францией, которые могут очень быстро перебросить 10 тысяч военных. Мы стремимся иметь взносы от всех европейских государств, которые должны быть заинтересованы в обеспечении мира в Европе, поэтому ожидаем, что каждый сделает свой вклад. Но я думаю, что это было бы осуществлено.

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Никто из нас еще не видел деталей соглашения, потому что его нет, поэтому единственный способ, при котором британский премьер-министр мог бы отправить войска – это если более широкая ситуация с безопасностью будет правильно согласована и гарантирована американцами.

Также премьер-министр Великобритании попросил Дональда Трампа взять на себя обязательства и поддержать эту миссию, предоставив дополнительные системы противовоздушной обороны или развернув некоторые военно-воздушные силы в странах вблизи Украины. Может ли эта миссия быть надежной без участия США, если Трамп откажется от такого предложения?

Будут существовать различные уровни американской помощи, которые могли бы иметь решающее значение. Один из них заключается в том, что американцы имеют значительные возможности по так называемому ISTA-наблюдению. Это способность анализировать то, что происходит на месте, в космосе или на земле. Это очень важно и США имеют возможность это сделать. Итак, это один из примеров типа военной помощи, которая будет нужна.

Есть еще кое-что, что не имеет ничего общего с военной помощью в краткосрочной перспективе, но я считаю, что соглашение должно быть на основе гарантий безопасности США. Хотя они не введут свои войска вместе с европейцами, которые помогли бы обеспечить этот мир, но Трамп может дать понять, каким будет ответ Штатов, если Россия нарушит условия соглашения. Какой бы ни была договоренность, но прекращение огня должно сопровождаться гарантиями безопасности США.

Несмотря на все мои опасения относительно поведения и высказываний президента Трампа, я должен напомнить, что он был достаточно сильным во время первого срока на посту, особенно в вопросах, где другие лидеры колебались и часто не могли справиться с некоторыми государствами или террористическими организациями. Думаю, у него есть возможность это сделать, но пока все это предположение. Мы ничего точно не знаем, пока не увидим условия соглашения, а их сейчас нет.

Считаете ли вы, что британские, французские и другие войска должны дать отпор, если на них нападет российская сторона в рамках этой миссии?

Да, безусловно. Это не должно быть похоже на миротворческое мероприятие ООН, когда войска бегут в случае какого-то обострения. Это должна быть соответствующая военная сила. Мы являемся членами ООН, членами НАТО. Франция и Великобритания, европейские страны, которые являются членами Альянса, присоединились бы к этому.

Нападение на наши войска должно было бы активировать действие 5 статьи под эгидой НАТО. Это были бы наши войска, а значит – войска НАТО. Если на наши войска нападают, то это считается нападением на все страны, независимо от того, кто подвергся нападению – французы, британцы или военнослужащие любой другой национальности. Это должно быть коллективное дело.



Великобритания и Франция разрабатывают план завершения войны / Getty Images

Самый большой провал Путина

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российское политическое и военное руководство впервые осознало, что допустило ужасную ошибку в 2022 году. Вы думаете, что российский диктатор Владимир Путин и его генералы жалеют о вторжении в Украину?

Конечно. Они никогда этого не скажут. Они всегда будут представлять это большим успехом для России. Однако давайте будем абсолютно откровенными в этом отношении. Что мы поняли? Мы узнали, что российская армия, бывшая красная армия, является лишь тенью того, чем мир всегда ее считал. Мы, западные лидеры, представляли, что это действительно жесткая, боеспособная, технологически продвинутая армия, а они продемонстрировали прямо противоположное.

Их транспортные средства застряли в грязи, а подход к стратегии ведения кампании был ужасным. Они думали, что попадут в Киев в течение часов после 24 февраля 2022 года. Однако это уже длится более трех лет, а они так и не смогли добраться до Киева. Поэтому на самом деле это стало ужасным провалом для России и для Путина в частности.

Надо сказать, что он никогда в этом не признается. Он никогда не расскажет людям дома, почему в России такая высокая инфляция, почему люди так страдают. Однако он лично ответственен за то, что опозорил Россию в глазах международного сообщества, продемонстрировал, что его армия является частью того, что все считали, и сделал себя полным изгоем, с которым, по моему мнению, людям должно быть стыдно ассоциироваться.

Каким должно быть мирное соглашение, чтобы Путин не напал снова

Как мы можем быть уверены, что Россия не использует это время прекращения огня для восстановления своей армии, военного потенциала и для наступления в будущем? Каково ваше мнение по вопросу санкций против российского ВПК после прекращения огня? Могут ли они использовать это время для изготовления большего количества ракет?

Конечно. Это будет предметом беспокойства, очень важно, чтобы мы не позволили этому произойти. Только на этой неделе Великобритания снова усилила санкции против России, наложив санкции еще на несколько сотен человек. Всего за 3 года мы наложили санкции на многих россиян. Важно, чтобы Запад продолжал это делать, и, конечно, Европа.

Качество мирных переговоров и договоренностей действительно является главной движущей силой. Я совсем не сомневаюсь, что Путин думал, что если ему это сойдет с рук, то, восстановив, скажем, за год – полтора свои военные возможности, он мог бы фактически захватить всю Украину.

Качество сделки должно быть таким, чтобы были все сдерживающие факторы для Путина, включая американские гарантии. Однако самое важное то, что Европа наконец осознает угрозу, что у нее есть "русский медведь" на ее восточной границе, и собирается объединиться, чтобы должным образом тратить средства на оборону.

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Думаю, в этой сфере мы наконец видим правильную реакцию. Когда я был министром обороны, мы установили наши расходы на оборону на уровне 2,5% нашего ВВП, нашей экономики. К сожалению, действующее правительство временно остановило это. Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже заявил, что страна восстановит 2,5% гораздо быстрее. Я это очень одобряю, но нам нужно идти дальше.

Другие европейские нации еще позади нас. Мы тратим на оборону больше всего в Европе, и многие страны должны тратить до 2% или больше. Трамп побудил Европу перестать полагаться на США, чтобы решать их проблемы, потому что сейчас они этого делать не собираются. Европа это понимала.

Я вижу, что министры финансов, премьер-министры, президенты по всей Европе вдруг проснулись с этой идеей. И я думаю, что мы увидим значительное увеличение европейских расходов на оборону. И в конце концов именно это остановит Путина от продолжения вторжения в западные страны.

Ожидаете ли вы, что Великобритания снимет санкции с России, если будет соглашение о прекращении огня?

Я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время. Опять же, сейчас слишком много спекуляций и мы не знаем условий соглашения. Таким образом вы могли бы увидеть условие соглашения, в котором Путин соглашается с чем-то одним, а мы договариваемся о чем-то другом. Соответственно, частью этого может быть постепенная отмена санкций.

Лично я считаю, что пока Россия не заплатит компенсацию за катастрофу, разрушения, гибель людей, которых вы никогда не сможете вернуть, – мы не должны спешить с ослаблением санкций. Однако давайте подождем, чтобы увидеть форму соглашения, чтобы увидеть, будет ли она приемлемой для вас в Украине. Давайте руководствоваться этим и вами самими относительно того, когда и как, и стоит ли поднимать или даже начинать нормализовать отношения.

О столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией

Ожидаете ли вы, что правительство Великобритании поддержит Украину и продолжит предоставлять оружие, если соглашение о прекращении огня будет заключено обеими сторонами?

Я не знаю точной формы этого, но одна из вещей, которую я начал на посту министра обороны, это то, что я назвал столетним партнерством между Украиной и Великобританией. Я придумал это как концепцию, потому что, очевидно, мы имели очень прочные военные связи во время этого конфликта, и даже до него, когда мы уже тренировали украинцев в Британии после 2014 года.

Поэтому перед основным конфликтом в 2022 году мы предоставили противотанковые ракеты, а затем, после начала конфликта, было разное оружие и инструменты. Однако понятно, что эта военная помощь была лишь частью этого. Мы также принимали украинцев в своей стране. В моем доме жили трое украинцев, которые прожили с нами год, и они до сих пор находятся в Великобритании. И это не была исключительная история.

Многие британцы приняли у себя украинцев на проживание, мне действительно пришло в голову, что мы должны сформировать партнерство, я назвал его столетним партнерством, которое должно продолжаться вечно, где мы объединяем нашу сильную армию, социальные связи между нами и расширяем их в сфере образования, науки, торговли.

Мы это делаем на западе и востоке континентальной Европы, по крайней мере в демократической ее части, мы должны работать вместе, чтобы создать это фантастическое столетнее партнерство. Я был очень рад в прошлом или позапрошлом месяце, когда наш премьер-министр приехал в Киев, встретился с президентом Зеленским и продвинул это столетнее партнерство, идею которого, как я говорю, сначала подал я.

Не знаю точного ответа на ваш вопрос относительно фронта. Это действительно будет зависеть от того, какие будут договоренности. Я уверен, что между британцами и украинцами есть близость, которую эта война расширила и которая продлится много лет.

Самое большое политическое достижение Шэппса на посту министра обороны

По вашему мнению, какие вы имеете самые большие политические достижения за время вашей должности министра обороны? А что наоборот вы не успели сделать?

Я считаю, мое самое большое достижение, как министра обороны, было год назад. В начале 2024 года я выступил с речью в Лондоне, где сказал, что мир изменился. Мы перешли от эпохи после Второй мировой войны к эпохе, которая несет черты предвоенного времени, когда нам нужно готовиться.

Я призвал все страны, но особенно Европу, увеличить свои оборонные расходы до 2,5%. И мне удалось убедить тогдашнего премьер-министра Риши Сунака и канцлера профинансировать это. Мы определили путь к 2,5%.

Думаю, это было мое самое большое достижение – действительно заставить мир осознать, что мы не можем продолжать, как раньше. К сожалению, как я уже сказал, было некоторое затягивание по этому поводу. Это прекратилось на 8 месяцев, но правительство Великобритании объявило, что должны достичь 2,5%, а затем 3%, чего я давно требую. Поэтому я думаю, что это было бы самым важным. Это подхватили страны НАТО, поддержали другие европейские и международные лидеры.

Также думаю, что, возможно, наиболее долгосрочным следствием может быть то, о чем мы говорили в последний раз – между Британией и Украиной есть огромная общность интересов. Я очень горжусь тем, как мы поддержали вас во время этой войны. Меня очень поразило, когда я был в Украине, что я видел буквально на улицах Киева флаги, похожие на украинский флаг здесь, но иногда переплетенные с флагом Union Jack, то есть британским флагом.

Я не могу точно сказать, почему, возможно, потому, что во время Второй мировой войны Лондон пережил блиц, когда нацисты бомбили город так же, как вас бомбят сейчас, но среди британцев есть абсолютная поддержка Украины. Если вы посмотрите на опросы общественного мнения, поддержка Украины сегодня действительно такая же сильная, как и тогда, когда Борис Джонсон впервые направил нас на этот путь.

Это касается всех партий в парламенте. Не имеет значения, лейбористское или консервативное правительство – британский народ поддерживает Украину. Мы понимаем, через что вы проходите. Мы хотим, чтобы ваша демократия выжила, усовершенствовалась и расширялась, и хотим помочь вам в этом. Если столетнее партнерство будет успешным – это в конце концов будет моим самым большим успехом.