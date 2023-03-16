Победа в апреле 2024 года – это еще очень быстрая динамика, – боец ВСУ

Украина обязательно победит Россию в войне. Но все наступит не так быстро, как многие могут надеяться.

Об этом на стриме 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась. По его словам, основная цель Украины – распад России. Это произойдет после военного поражения окупантов.

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Когда Украина победит в войне

Как отметил Карась, украинцы должны быть готовы воевать и 1 год, и 2 года, и десять. Война с Россией в той либо другой форме длится уже 300 лет. Поэтому с десяток лет – не столь большой срок. И не стоит забывать, что у всех нас есть важная историческая задача – развалить Россию. Ради этого придется сильно поработать.

Впрочем, военное поражение России наступит гораздо быстрее. Карась предполагает, что Украина освободит почти все территории уже к апрелю 2024 года. И это не так долго – один год и один месяц. Конечно, это может произойти и скорее, если Россия изнутри рассыплется.

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Военное поражение России, вероятно, будет в апреле 2024 года. И это действительно не так долго. Еще хорошая динамика. 300 лет войны, а через 2 года мы сильно продвинемся к победе. Россия может и изнутри рассыпаться. Потому может быть и раньше, а может и нет. Возможны разные гибридные комбинированные сценарии, когда военная победа достигнута, а Россия еще не развалилась,

– отметил Карась.

По его мнению, к этому периоду Украина точно освободит Крым. С Донбассом может быть своя специфическая история. Там ведь сейчас огромное количество коллаборантов и разных бандформирований, с которыми еще нужно будет как-то все решать. Многие местные преступники точно реинтегрируются. Но произойдет это в тюрьме.

Украина шагает к победе