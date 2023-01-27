Россия может сделать "жест доброй воли", - прогноз военного по окончании войны

Война может закончиться летом этого года. Не следует исключать тот вариант, что Россия снова продемонстрирует так называемый жест доброй воли.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший командир израильского отряда спецназовцев, сейчас воюющий в Украине Денис Десятник. Интересно, что на вопрос, когда война закончится, говорят Украина, Россия, Запад и история.

Важно Abrams вряд ли успеют доставить до весеннего наступления.

Победа будет в этом году

Десятник рассказал, что он уверен, что победа будет в этом году. ВСУ выгонят врага и из Крыма, и из Донбасса. Россия ощущает поражение, пытается проводить мобилизацию. Однако молодежь уже кое-где выходит на демонстрации и в будущем это может продолжиться у них и в общем-то там будет много проблем.

Могут быть даже такие события, что россияне где-нибудь полностью оттащат свои войска с территории Украины. Сама Россия так покажет "жест доброй воли", потому что даже в США говорили, если Россия заберет свои войска с территории Украины, то они облегчат санкции против России,

– отметил бывший командир израильского отряда спецназовцев, сейчас воюющий в Украине.

Он продолжил, что это может быть выгодно Путину и Медведеву. Тем более сейчас Украина получит необходимую технику, так что к лету уже может одержать победу.

Десятник о том, что Россия может сделать "жест доброй воли": смотрите видео

Победа Украины будет, когда Россия уйдет за границу 1991 года

По словам бывшего командира израильского отряда спецназовцев, сейчас воюющего в Украине, Украина победит, когда выйдет на границы 1991 года. И после того, наша армия будет получать оружие. В частности, самолеты F-16 мощно усилят ВСУ.

"Будет выделяться бюджет именно на армию, на безопасность страны, границы будут усиливаться. Можно провести параллели с Израилем, который постоянно в соседстве со странами, что, можно сказать, против Израиля. Просто в Украине будет выделяться бюджет, будет усиливаться армия, она будет более профессионального, надлежащего качества, как должно быть", - заметил Десятник.

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