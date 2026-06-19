Зеленский сделал новое заявление о сроках окончания войны

Украина стремится положить конец войне с Россией уже в этом году. Впрочем, многое зависит от того, как союзники будут помогать Киеву и оказывать давление на Москву.

Об этом заявил Владимир Зеленский в обращении к участникам Европейского совета 18 июня.

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Когда может закончиться война в Украине?

Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы – с помощью дипломатии и давления на Россию,

– подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что в Украине осознают, "с кем имеют дело". Владимир Путин продолжает делать ставку на войну.

Поэтому, по словам политика, нужно быть готовыми к тому, что боевые действия продолжатся и в следующем году. В этом случае Украине понадобятся газ, дизельное топливо, энергетическое оборудование и не менее 300 ракет для ПВО.

Зеленский подчеркнул, что безопасность Европы зависит от финансирования украинской армии.

Он также призвал к максимально быстрой выплате 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, предназначенного для поддержки международной безопасности.

Президент повторил, что Украина готова к переговорам с Путиным о завершении войны. Но призвал Европу оставаться бдительной и продолжать давление на Москву.

Ранее Зеленский согласился с тем, что у Украины есть примерно шесть месяцев, чтобы изменить ситуацию на фронте и укрепить свои позиции перед возможными мирными переговорами. С декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя.

По словам политика, ещё в январе он сообщал партнёрам, что открывается "окно возможностей" для переговоров, поскольку российская армия несет всё большие потери.

Президент подчеркнул, что до наступления зимы важно найти дипломатический путь к началу переговоров. Готовность Кремля к диалогу будет зависеть от уровня международного давления на Путина и ситуации внутри России.

Отметим, что после заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Михаил Федоров заявил , что ближайшие месяцы в войне станут решающими.