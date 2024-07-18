Все эти аэродромы нужно уничтожить, – Зеленский назвал путь окончания войны

Президент Зеленский указал на шаги, которые Украина и ее союзники должны сделать для того, чтобы заставить Россию, действительно, захотеть мира. Речь идет, в частности, об изменении политики в отношении предоставленной Киеву военной помощи.

18 июля президент Зеленский выступил на инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества. Глава государства назвал способ, в который можно ускорить окончание войны в Украине.

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Как заставить Россию к миру

Украинский лидер повторил те вещи, которые уже говорил неоднократно. Он отметил, что наша страна очень нуждается в возможности бить вглубь территории России. А для этого западные союзники должны снять ограничения на удары дальнобойным оружием.

С российских аэродромов взлетают самолеты, которые бомбят наших детей, наших граждан. Все эти аэродромы нужно уничтожить,

– сказал президент.

Зеленский выразил уверенность, что положить конец войне можно благодаря сильным дипломатическим усилиям и сильному оружию.

Он отметил, что этим эффективнее будет ПВО в Украине, тем беспомощнее будет чувствовать себя Путин. Также он добавил, что чем меньше союзники будут накладывать ограничений на использование их вооружения, тем больше Россия будет пытаться двигаться в направлении мира.

Напомним, что ранее Зеленский дал пресс-конференцию, во время которой рассказал, как можно получить разрешение от партнеров на удары вглубь России.