В России очень плохая ситуация: Свитан спрогнозировал, сколько еще продлится война

Дональд Трамп озвучил ряд критических заявлений в отношении Украины и президента Владимира Зеленского. Более того, он обвинил украинского лидера в чрезмерных затратах на "войну, которую нельзя выиграть".

Все заявления Трампа являются исключительно политическими и не касаются войны. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что президент США не является военным и точно не знает, как выигрывать войны.

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Ситуация очень сложная

Украина имеет все предпосылки для того, чтобы выиграть войну, тогда как Россия на это не способна. Главной целью для россиян был захват всей Украины, но уже давно понятно, что враг не имеет для этого ресурсов. Поэтому оккупанты проиграют, единственный вопрос – когда это произойдет.

Если будет нормальное финансирование, снабжение, правильное государственное устройство – нам воевать еще 3 – 4 года. Это с участием американского оружия, потому что половина нашего вооружения, изготовлено в США, или там, где американцы были привлечены. Поэтому без Америки никак,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что именно столько лет понадобится, чтобы вытеснить россиян. Один год уйдет на освобождение Крыма и еще 2 – 3 для Донбасса. Возможности для этого есть. Если Трамп согласится помогать, то сделать это можно еще за его каденцию.

Однако, даже если президент США отойдет от Украины, то технологические циклы не так легко остановить. К тому же все производители американского оружия – республиканцы. Для производства вооружения и техники Украины еще раньше были взяты кредиты на десятки миллиардов долларов с расчетом на 5 – 7 лет вперед. Так что, финансирование не остановится.

По словам Романа Свитана, если воевать только украинскими и европейскими силами, то для завершения войны понадобится вдвое больше времени. Поддержка Европы никуда не исчезнет, потому что там понимают, что пока Украина воюет с Россией, до тех пор на них не нападут.

Даже если придется воевать больше времени, все равно Украина может выполнить такую задачу. Российская армия будет уничтожена. У них очень плохая ситуация с расположением фронта. Они "вклинились" на участок, который прижат к Азовскому морю, "обнажив" направление к Москве,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Поэтому заявления Трампа о том, что Украина якобы не может выиграть является не более, чем манипуляцией. Президент США не имеет базового военного образования и не понимает, как построен фронт.

Напомним, Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и сказал, что его рейтинг якобы составляет 4%. На самом деле опросы подтверждают, что уровень доверия к президенту Украины в несколько раз выше. Также Трамп добавил, что "успешно ведет переговоры с Россией".