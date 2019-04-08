Когда и где должны состояться предвыборные дебаты: позиция штабов Зеленского и Порошенко

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко продолжают спорить и выдвигать новые требования относительно проведения дебатов. Журналисты 24 канала выяснили, какую позицию занимают штабы лидеров президентской гонки, а также что об этом говорит Общественное.

Когда должны состояться дебаты

После объявления официальных результатов первого тура выборов президента Общественное проводит переговоры со штабами двоих кандидатов, которые вышли во второй тур. Следовательно, после согласия Владимира Зеленского и Петра Порошенко будет назначена дата предвыборных дебатов.

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По закону, они должны состояться не позже, чем 19 апреля. Стоит отметить, что закон "О выборах президента Украины" не обязывает кандидатов участвовать в теледебатах, так как никакие наказания за неучастие в процессе не предусмотрены.

Глава Общественного Зураб Аласания ранее заявил, что могут провести дебаты где угодно, хоть на Марсе. Однако они ограничены нормами законодательства.

Пока никаких договоренностей нет. Мы услышали позицию штабов, а они услышали нашу. И уже после позиции ЦИК станет понятно ("когда состоятся дебаты", – 24 канал). Роль Общественного в дебатах на НСК "Олимпийский" еще не понятна,

– заявил глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Смотрите видео: позиция Общественного касаемо дебатов

Позиция штаба Владимира Зеленского относительно даты и места

Шоумен и лидер президентской гонки Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что дебаты обязательно должны состояться на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Руководитель штаба Зеленского Иван Баканов подчеркнул, что формат проведения дебатов на стадионе будет уместным, потому что будет максимально открытым.

Смотрите видео: позиция штаба Зеленского

Также в штабе шоумена отметили, что дебаты должны проводиться за счет предвыборных штабов в соотношении 50 на 50. По словам Аласании, дебаты на "Олимпийском" могут стоить от 5,6 миллиона гривен.

Позиция штаба Петра Порошенко

Действующий президент в видеообращении согласился прийти на дебаты на стадионе, но 14 апреля, то есть за неделю до второго тура выборов.

Мы понимаем мотивы нашего оппонента отсрочить дебаты, но, по нашему мнению, 19 апреля – это слишком поздний срок. Поэтому, предложение Петра Порошенко провести дебаты 14 апреля останется в силе,

– отметил спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Смотрите видео: какую позицию занимают в штабе Петра Порошенко

История с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть? Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".