Когда произойдет интронизация Эпифания: глава ПЦУ назвал дату

Интронизация новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в начале февраля.

Об этом он заявил в интервью "Прямому".

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Интронизация будет в начале февраля месяца. Это будет объявлено официально. Пока объявления как такового нет официального. И, соответственно, уже после официальной интронизации будет первое заседание Священного синода,

– отметил Эпифаний.

Отметим, вероятно, церемония интронизации Епифания состоится 3 февраля – в день 40-летия предстоятеля Православной церкви Украины.

Что такое интронизация?

Торжественное богослужение, во время которого совершается возведение новоизбранного предстоятеля церкви. Интронизация совершается во время литургии, на которой новоизбранный патриарх одевается в патриаршую одежду и ему вручается патриарший посох.

Также, Епифаний рассказал, что согласно новому уставу ПЦУ, который был утвержден на Объединительном соборе 15 декабря, есть постоянные три члена Священного синода – бывшие предстоятели церквей, которые объединились в единую. В частности, патриарх Филарет, митрополит Макарий и представитель УПЦ МП владыка Симеон.

"Соответственно, другие члены, переменные члены на первый год будут избираться и, согласно уже указом предстоятеля, назначаться, как четко уже прописано в новом уставе Православной церкви Украины", – добавил он.

Митрополит отметил, что сейчас в ПЦУ формируется весь аппарат Киевской митрополии, но этот процесс "не быстрый".

Напомним, ранее представитель Вселенского патриархата архиепископ Даниил Памфильский отметил, что патриарх Филарет имеет значительное влияние на предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Однако, он должен перестать пытаться управлять ПЦУ, стать для нее "духовным дедушкой" и позволить Епифанию быть независимым председателем новосозданной церкви.

Как происходил процесс создания ПЦУ?

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео